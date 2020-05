Barakaldo Antzokia, sede permanente de Bizkaiko Dantza Etxea

Barakaldo ganará en importancia en el panorama artístico del territorio ya que Barakaldo Antzokia se convertirá en la sede oficial de la iniciativa Bizkaiko Dantza Etxea. La bombonera fabril se convertirá así en la casa de este proyecto en el que trabaja de la mano la Diputación y el Consistorio local. Este nuevo espacio creativo estará coordinado por la Asociación de Profesionales de la Danza de Euskadi y se convertirá en un gran referente de esta disciplina artística. "Esta es una gran oportunidad para que nuestra ciudad sea un referente en el mundo de la danza y se genere un punto de atracción y encuentro en nuestro Barakaldo Antzokia", declaró la alcaldesa, Amaia del Campo.

El objetivo que persigue el proyecto de Bizkaiko Dantza Etxea no es otro que crear un espacio, un punto de referencia, para que los profesionales ensayen, acoja a residencias de artistas y pueda organizar distintas actividades para profesionales del sector. Pero Bizkaiko Dantzarien Etxea no solo va a ser un espacio dirigido a la preparación de profesionales de la danza, sino que también será un lugar en el que el público podrá disfrutar de ensayos abiertos, clases magistrales... Todo ello se complementará con la programación de danza que ya ofrece Barakaldo Antzokia en sus diversas temporadas artísticas. "Esto nos va a permitir no solo apostar por la cultura, sino también atraer y generar actividad económica, empleo en Barakaldo, algo que si antes ya se encontraba entre nuestros principales objetivos, la pandemia ha convertido en absoluta prioridad", señaló la primera edil fabril.

Para convertirse en el hogar de este nuevo proyecto, será necesario realizar algunas mejoras en Barakaldo Antzokia. Los trabajos a ejecutar consistirán, concretamente, en la adecuación de la sala de danza, equipamiento que actualmente se utiliza como sala de ensayos para los distintos grupos que pasan por las tablas del teatro barakaldarra. Para ejecutar estas necesarias mejoras, la Diputación Foral de Bizkaia invertirá 50.000 euros, cantidad recogida en el convenio suscrito para hacer realidad este proyecto.

Readecuación del calendario Mientras Barakaldo Antzokia se prepara para acoger Bizkaiko Dantza Etxea, la gerencia del teatro barakaldarra tiene que atender también otras cuestiones sobrevenidas por la crisis generada por el covid-19. El estado de alarma ha obligado a suspender los espectáculos previstos desde principios del pasado marzo. Así, Barakaldo Antzokia anunció que procederá a la devolución del importe de las entradas de los espectáculos suspendidos.

La previsión con la que trabaja ahora el teatro fabril es reabrir sus puertas en septiembre. Para ello deberá adecuarse a las nuevas condiciones que se establezcan en la denominada nueva normalidad. Todo ello también tendrá su influencia en la programación que se ofrezca a partir de la reapertura. Las circunstancias son cambiantes y desde Barakaldo Antzokia continúan muy pendientes de la evolución de la pandemia y de las decisiones que tomen tanto el Gobierno central como el Ejecutivo vasco para este sector que se ha visto muy afectado por la pandemia y que ya trabaja para volver a alzar el telón con la seguridad sanitaria como principal meta para que la cultura vuelva a llenar la vida de la ciudadanía barakaldarra.