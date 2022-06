Leioa prevé contar con 15.400 metros cuadrados de terreno público en 'las dominicas'

El Consistorio de Leioa ya conoce el avance del proyecto para habilitar un club deportivo privado en el antiguo convento de las Madres Dominicas en Kurkudi y, según trasladan fuentes municipales, la promotora "se ha mostrado dispuesta a ampliar la cesión que debe hacer al Ayuntamiento", pasando de 5.400 metros cuadrados de terreno a los 15.400. Esta actuación para crear un espacio polideportivo ha suscitado rechazo en una parte de la localidad por llevarse a cabo en el monte; de hecho, se constituyó la plataforma SOS Kurkudi, que sostiene que acudirá a los tribunales si el plan sigue adelante (está aprobada inicialmente la modificación del PGOU necesaria, queda la definitiva).

A falta de que trasciendan los detalles sobre cómo se intervendrá en el antiguo convento y qué se habilitará en él (cuando se empezó a gestar esta posibilidad en 2017 se habló de piscinas, gimnasios, spa y 22 pistas de pádel y tenis), el equipo de gobierno comunicó ayer que la promotora les presentó, el pasado día 20, un documento y dos imágenes como avance del futuro proyecto. Asimismo, la empresa le hizo ver su predisposición a aumentar la cesión de suelo público que ha de realizar hasta alcanzar los 15.400 metros cuadrados, "pudiendo así ampliar la zona verde y continuar con el espacio dedicado a robledal y otras especies autóctonas en la franja sur de la parcela", señalan desde la institución leioaztarra. "En las imágenes, procedentes del estudio de integración paisajística, se puede apreciar el impacto previsto del futuro proyecto en esta zona del monte Kurkudi con una escasa incidencia en la alteración del paisaje integrado en su entorno", transmiten desde el Ayuntamiento.

Y es que este proyecto ha levantado críticas entre una parte de la ciudadanía, que no comparte que se acometa una operación así en este entorno natural. "No tiene sentido construir en la cima de un monte clasificado como suelo no urbanizable de especial protección. Se destruirá la ladera, a la que le quitarán toda pendiente natural y su cubierta vegetal actual, lo que traerá consigo la proliferación del hormigón, duplicando o triplicando los metros de edificación actuales. Además, esto tendrá gran impacto paisajístico que irá acompañado de la correspondiente contaminación lumínica y acústica derivada de su uso", consideran desde SOS Kurkudi, que reúne a tres asociaciones vecinales –Artatzagana, San Bartolomé y Auzotarrok–. Esta agrupación presentó 21 alegaciones a la modificación del PGOU y ahora asegura que denunciará ante la justicia el caso, si el plan urbanístico se aprueba de forma definitiva. En el pleno municipal del día 31 de octubre de 2019 se dio luz verde inicialmente a la modificación puntual.

Informes favorables

Desde 2017, han sido varios los informes que han otorgado el visto bueno a este cambio en las normas urbanísticas, entre ellos, está la resolución del Gobierno vasco en relación con la evaluación ambiental de la propuesta. En este escrito, se recoge, entre otras cuestiones, que "no se detectan problemas significativos sobre el medio ambiente derivados de la modificación del PGOU" y que "no se aprecian en el entorno del emplazamiento afectado espacios relevantes naturales, ni ámbitos de elevado valor y vulnerabilidad ambiental". Por ello, el director de Administración ambiental concluye, en esa resolución firmada, que "no se prevé que esta modificación del PGOU vaya a producir efectos significativos sobre el medio ambiente". La variación en el plan general para albergar este gimnasio también cuenta, desde el pasado febrero, con el informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV).

Lo que la promotora del complejo deportivo pretende es "la recuperación del edificio del convento, en desuso desde hace más de una década y en mal estado de conservación, y el desarrollo de las propias instalaciones deportivas", recuerdan fuentes municipales. l

