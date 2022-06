Barrika celebra el domingo su feria agrícola y artesana

En el marco de las fiestas de San Juan, Barrika vuelve a recuperar su tradicional feria agrícola y artesana que cumple su XXV edición. La ciudadanía y los y las visitantes podrán disfrutar este domingo, de 10.00 a 15.00 horas en la plaza que se encuentra en el entorno del consistorio, de más de 25 puestos con diversidad de productos. En concreto, se podrá encontrar puestos de pastel vasco, quesos, conservas, licores, miel, etc., además de txakoli, gildas, talo, panes y pasteles. Sobre esta línea, además de lo mejor del agro vasco, la feria contará con un espacio destinado a la artesanía con joyería, bolsos, neceseres, jabones naturales, pendientes, artículos hechos a través de materiales reciclados.

Al respecto, el alcalde de Barrika, Roberto Muñoz, señala que esta feria se enmarca dentro de las actividades festivas. "Este año que la retomamos se ofrecen diversos productos de nuestra tierra, por los que debemos apostar, además de poner en valor la gran labor que hacen los y las artesanas que estarán ofreciendo sus creaciones".