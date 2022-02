Bandas de Getxo toman Muxikeberri tras ganar un concurso municipal

Getxo sigue brindando espacio en Muxikebarri para las expresiones culturales locales. En este caso, el próximo viernes, el centro de Algorta acogerá el concierto de las bandas ganadoras del concurso Getxo Kultura Big Rock Café, un certamen con el que el Aula de Cultura, en colaboración con la emisora local Vinilo FM, busca impulsar los grupos de música getxotarras. En la actuación participarán las bandas Sully Riot (premio a la Mejor Banda), Ready Aim Fire (premio a la Mejor Canción), Deep Sea Monk (premio mejor banda con integrante femenina) y Zetalau (premio a la mejor banda con repertorio en euskera). El concierto tendrá lugar a las 21.00 horas y las entradas ya están a la venta en los canales habituales.

Sully Riot es una formación de punk-rock que inició su andadura en 2016 y recoge influencias de Green Day, Berri Txarrak, Oasis y Sum 41, entre otros. Su debut discográfico llegó en 2017 de la mano de Too Drunk To Handle This y, desde entonces, el grupo se ha centrado en ofrecer conciertos. Tras editar varios singles, como Begirada itsuak, en estos momentos están sumergidos en su segundo trabajo. Conforman la banda David Whitehead (voz y guitarra), Liam Ó Máolain (bajo), Aritz González (guitarra) y Unai Legarda (batería).

Por su parte, Ready Aim Fire es uno de los grupos más conocidos de la escena local de hard rock. Han desarrollado un estilo personal fuertemente influenciado por algunas de las bandas más populares dentro del género. Tras varios años desarrollando su actividad como banda en vivo, decidieron grabar algunas de las canciones más populares de repertorio concertístico, que recopilaron en el álbum Leviathan (2021). Integran la formación Ignacio Ortega, Joseba Gotxi, Eduardo Martínez, Carlos Santiago e Iñigo Díaz de la Campa.

Mientras que Deep Sea Monk es un grupo de rock alternativo con tintes folkies. Ofrece una mezcla de estilos que combina ritmos acústicos con temas eléctricos y contundentes, en los que tienen cabida desde violines hasta sintetizadores. El grupo se formó a finales de 2019 y a lo largo de 2020 publicaron su primer EP, Midnight Stories, por el que fueron nominados a la categoría de mejores bandas emergentes de Bizkaia en los Koska Sariak ese mismo año. En 2021 lanzaron varios sencillos, reflejo de la gran actividad creativa de la banda. Además, fueron seleccionados para participar en la última edición del Aurrera Fest!, que acogió en el Euskalduna su concierto más importante hasta la fecha. Forman el grupo Jara Yuste Arnaiz, Álvaro Olaechea Pozo, Adrián Barberá Herrero y Vicente Orón Calvo.

Por último, Zetalau es una formación de punk-rock y hardcore que inició su trayectoria hace tres años. Ese mismo año tuvo lugar su estreno discográfico con Heriotza zigorra y comenzaron a actuar en locales y fiestas de Uribe Kosta. En los últimos tiempos, han compaginado las actuaciones en vivo con la preparación de su segundo trabajo, que lleva por título Egiak ez ditu bi bide. Integran esta banda Endika Ballesteros, Aritz González, Mikel Serra, Mikel Terrones e Iñigo Landaluze.