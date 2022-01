La asociación inclusiva Haszten conforma un equipo de eSports

Diego Alfaro, Unai de Miguel, Iván Sandonis, Iker Solaun y Ronan Murphy. Esa es la alineación del equipo de eSports que ha conformado Haszten, la asociación que, desde su campo base de Getxo, trabaja en Bizkaia para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional a través del deporte y la actividad física. Dentro de su objetivo de sensibilización, ha decidido dar un paso más al adentrarse en las competiciones de deportes electrónicos para dejar en fuera de juego con más fuerza a la exclusión y la injusticia.





Uno de los jugadores.

Pero Haszten no se apeará de los terrenos de juego (físicos) que tanto benefician a este colectivo. Los 730 integrantes seguirán en los campos de fútbol y de hockey, en la piscina o en la cancha de baloncesto, pero una representación de estos deportistas le dará duro también a los videojuegos. "En esta pandemia, se ha potenciado realizar actividades desde nuestras casas. Desde la asociación organizamos, vía YouTube y Zoom, sesiones deportivas adaptadas y nos fue genial; mantuvimos a nuestros deportistas activos y captamos a más personas. También tuvimos nuestros ratos de ocio, y yo en concreto, a ratos, me conectaba con mi Play Station a echar unas partidas on line con varios de ellos y lo pasábamos genial", cuenta Pablo Hernández, coordinador de la asociación getxotarra. En una de las incesantes lluvia de ideas que mantiene Haszten, esta en especial, con Jonatan Peña, responsable de la comunicación, surgió la posibilidad de sumergirse en el mundo de los deportes electrónicos. "Sin quitar tiempo a lo que consideramos esencial, que es la práctica deportiva, pensamos en meter el morro allá donde se puede sensibilizar para conseguir nuestros objetivos, y ya que nuestros deportistas jugaban a videojuegos, propusimos la creación de un equipo de eSports que tan de moda están", reconoce Jonatan. A los miembros de esta familia inclusiva les pareció de maravilla. Unai de Miguel es uno de los que pugnará por ganar partidas para Haszten. "Pretendemos visibilizar los deportes que realizamos con el fin de demostrar las capacidades de todas las personas. Yo, por ejemplo, juego a boccia y me gustaría que pudiera conocerse, se parece a muchos videojuegos de estrategia que he probado", señala.

En este sentido, las misiones del equipo de Sports se centran, por un lado, en derribar barreras a través del juego para alcanzar una sociedad más respetuosa. "Queremos hacer hincapié en el ciberacoso", apunta el coordinador. Y, por otra parte, el proyecto persigue una meta benéfica. "Desde la asociación trabajamos con los integrantes del team y otros deportistas con movilidad reducida, en boccia, slalom y hockey en silla, principalmente. Salimos a competir por España, y sería un apoyo muy grande conseguir fondos que ayuden a costear materiales, viajes y demás gastos que acarrea la competición. Para ello, buscamos patrocinadores, subvenciones y donaciones que hagan posible este sueño. Participaremos en encuentros amistosos, de promoción, y tenemos intención de ser visibles en campeonatos oficiales", comenta el responsable de prensa. Los miembros del equipo serán, con ayuda de la asociación, los que tomen las decisiones principales, y ya han realizado sus primeras acciones. A principios de mes, crearon las redes sociales del equipo y recibieron un mensaje del equipo profesional de eSports de Bilbao, los Bisons, para colaborar en el futuro. También el creador de videojuegos, Alexander TheLeyz, fundador del Azeri Kluba, ha contactado con el equipo para trabajar conjuntamente.