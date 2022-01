Sopela se llena de cultura y renueva el sistema para las entradas

Sopela encara el primer trimestre del año con ganas de cultura y, por eso, Kurtzio Kultur Etxea y el polideportivo de Urko se llenan de cine, teatro y música, poniendo el foco, además, en las mujeres artistas, con motivo del 8 de marzo. Asimismo, con el objetivo de facilitar la compra y reserva de pases, el Ayuntamiento sopeloztarra ha renovado la aplicación de venta de entradas para eventos y para la gestión de reservas de espacios en la casa de cultura.





Leo Bassi. Foto: L. Bassi

La escena teatral vivirá grandes actos con una decena de obras, entre las que se encuentra el espectáculo Yo, Mussolini, de Leo Bassi, que le ha llevado a recorrer incontables escenarios. En él, este extravagante humorista vuelve a posicionarse frente a la extrema derecha con una actuación nacida del auge en todo el mundo de la vieja ideología fascista. Se trata de una pieza provocadora y divertida, pensada para generar optimismo y dar luz al público que sale del teatro con ganas de resistir con inteligencia a la intolerancia. "Y es que el mensaje más importante es que el fascismo crece por el miedo que genera, y que el mejor antídoto contra ese miedo es el sentido del humor", defiende este espectáculo. Leo Bassi llegará a Urko el 25 de febrero (20.00 horas, 8 euros). Las entradas ya se pueden adquirir de manera on line utilizando un nuevo sistema que es más cómodo. El enlace está en la web municipal: en el apartado Venta de entradas, situado en la columna de botones de la parte derecha de la página de inicio.

Otro de los argumentos teatrales que entretendrán a Sopela será El Mueble, de Histrión Teatro. En esta obra, Carlos y Tati serían la pareja ideal si no fuera porque el montaje de un sencillo mueble sacará a la luz su complicada convivencia después de 25 años. Con cada tornillo, taquito y bisagra saltan por los aires las quejas ocultas y las reclamaciones evidentes. "Después de muchos proyectos en los que hemos trabajado desde un enfoque dramático, creemos que es un buen momento para girar el punto de vista y plantear un nuevo proyecto, esta vez desde el humor", comenta la compañía. Kurtzio, por lo tanto, se echará buenas risas el próximo día 28 (20.00 horas, 6 euros). Mientras tanto, Khea Ziater presentará Winona & Grace el 11 de febrero (20.00 horas, 5 euros). En esta función, dos jóvenes actrices despiertan en casa de un conocido director donde acaban tras una noche de fiesta; confundidas y aún algo borrachas, se dan cuenta de que están solas y encerradas en el apartamento. Deciden entonces abandonarse al destino, y vivir juntas unas horas que les servirán para descubrirse.

semana de la mujer





The Spolem Girls. Foto: T. S. G.

Sopela contará con más teatro por la Semana de la Mujer. Así, Yerma, de La dramática errante hará calar su mensaje el 11 de marzo (20.00 horas, 6 euros). "Quizá sea un sacrilegio plantear una Yerma sin una palabra de Lorca, pero esta contiene las palabras de todas aquellas mujeres que hoy se enfrentan a la imposibilidad de tener descendencia. Porque son muchas, aunque nadie hable de ellas", adelanta la directora de la obra, María Goiricelaya. Pero la creación en femenino también pisará fuerte el día 12 (20.00 horas, 5 euros) con la actuación musical de The Spolem Girls, un grupo vocal de versiones y temas propios de pop, rock y soul al estilo más puro de los años sesenta. Forman esta banda Sara Grajal, Nahikari Berasategi, Natalie Keskin y Amaia Garriz, acompañadas por cinco músicos. En su concierto no faltarán clásicos como Be My baby, Will You Love Me Tomorrow o You Can't Hurry Love de grupos como The Ronettes, The Shirelles o The Supremes, entre otros.

Otras de las notas musicales de la programación cultural sopeloztarra serán las de Gontzal Mendibil, quien, acompañado de sus músicos y con la participación del Coro Urepel, dirigido por Irma Rutkauskaite, presentará temas conocidos y nuevos del ultimo disco que ha salido al mercado este mismo año: Poemas musicados de San Juan de la Cruz. Será el 5 de febrero (20.00 horas, 6 euros). Korrontzi (26 de febrero) y Go!azen 8.0 (27 de febrero) también pondrán ritmo a la agenda.

Los datos

Las entradas. El Ayuntamiento ha renovado el sistema para comprar las entradas por Internet para que sea más cómodo. La aplicación está en la página web municipal, en la parte 'Venta de entradas', situado en la columna de botones de la derecha de la página de inicio.

También cine. Además de teatro, danza, circo y música, Sopela ofrece cine comercial. Por ejemplo, se podrán ver las películas 'The party', 'Polar express' o 'El veredicto'.

Infantil. Las obras 'Babyesferic'', de Aboon Teatre; o Peru kokodriloa', de Kantu Kolore, y la película 'Kranston ikastetxea: munstroen eskola', son algunas de las propuestas para los más pequeños.