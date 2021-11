Muxikebarrik 'dalecandELA: The Soundtrack' kontzertua jasoko du

Getxoko Muxikebarri zentroak 'dalecandELA: The Soundtrack' kontzertua jasoko du azaroaren 27an. Kontzertuaren helburua Alboko Esklerosi Amitrofikoa (ELA) gaixotasunaren aurkako dirua biltzea da, gaixotasuna ikusarazteaz gain. Egun horretan, bi kontzertu eskainiko dira: lehenengoa arratsaldeko bostetan, eta bigarrena, aldiz, arratsaldeko 19:30ean.

Still River, Last Fair Deal, Margo Cilker artista kaliforniarra, El Inquilino Comunista, McEnroe, Santi Guzmán, The Fakeband, The MarshALS, Javi Real de Asua, DalecandELA, Smile eta Nebraskak osatzen dute kontzertu solidarioak bilduko duen talde eta artisten zerrenda. Gaur bertan egin den proiektu honen aurkezpenean Amaia Agirre Getxoko alkateak azpimarratu duenez, "batetik, oso pozgarria da ekimen honen parte izatea, getxotarrek bultzatzen dutelako eta gure udalerriko artista ugarik parte hartzen dutelako eta, bestetik, kausa sozial bati zuzenduta dagoelako".

Ekitaldian Juan Luis Aguirrezábal elkarteko kideak eskerrak eman dizkie alkateari eta Kultur Etxeari proiektu horretan parte hartzeagatik, eta kontzertuaren formatu berezia nabarmendu du: diskoa osatzen duten abestietako batzuk eta ikus-entzunezkoak txandakatuko dira, eta, horietan, haren grabazioaren historia eta elkartearen eta Lafitaren historia pertsonala ezagutaraziko dira. Era berean, publikoa animatu du "gaixotasunaren ikuspegi oso berezia duen beste esperientzia batez gozatzera, bizitzak eskaintzen dituen uneak gozatzera gonbidatzen duena, nahiz eta horrek eragozpenak ekar ditzakeen".

Azkenik, John Franks Getxoko Smile taldeko abeslari eta musikariak ere eskerrak eman nahi izan dizkio ekimenean parte hartzeagatik. Horretan, "Nunca es tarde" Jaime Lafitaren bizipenetan inspiratutako kantua estreinatuko dute.

Jaime Lafita, DalecandELAren sortzaile eta ekimenaren bultzatzailea, oso pozik agertu da ekimena aurrera eramateagatik eta "gure herrian egitea ohorea" dela adierazi du. Gaixotasunak jota, Lafitak «eskerrak eman nahi izan dizkie jendeari, lagunei eta dalecandELAko lagun, eta bat egiteko zalantzarik izan ez duten musikari guztiei».

DISKOA

Elkarteko kideek adierazi bezala, «DalecandELA: The Soundtrack» kontzertuaren egunetik bertatik erosi ahal izango da. Diskoa Digipack eta Vinilo formatuetan argitaratuko da eta horrekin batera liburuxka berezi bat etorriko da, da Jaime Lafitaren beraren diseinuekin eta proiektuaren eta elkartearen historia kontatzen duena.