Getxo reformará la plaza del 'Ajedrez' en mayo del próximo año

Ya hay fecha para acometer una de las obras que más se ha demorado en Getxo en los últimos tiempos: la reforma de la plaza de la Estación de Las Arenas, también conocida popularmente como la plaza del Ajedrez. La alcaldesa, Amaia Agirre, y la concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios, Janire Ocio, anunciaron ayer que la remodelación comenzará en mayo del próximo año y que los trabajos se extenderán a lo largo de ocho meses. Es decir, que en diciembre de 2022, este céntrico punto del municipio debería lucir su nueva imagen. Para llegar a ese desenlace, el Ayuntamiento ha abierto desde ya un proceso participativo para que los vecinos puedan aportar sus ideas: "¿Cómo imaginas la plaza de la Estación de Las Arenas?", les apela.

El anterior regidor getxotarra, Imanol Landa, admitió en las páginas de este periódico, en una entrevista publicada en marzo de 2019, con motivo de la despedida de su cargo –ostentó la Alcaldía desde 2007– que se iba "con la espina clavada de no haber visto" la reforma de la plaza de la Estación de Las Arenas. "Hemos conseguido en esta legislatura, con una moción y diferentes enmiendas, alcanzar un punto de encuentro amplio en el pleno y creo que la legislatura que viene se conformará el proyecto definitivo. Me voy con esta satisfacción, por lo menos, y con que la reforma de la plaza de la Estación de Las Arenas no sea ya un espacio de batalla política, que es en lo que se convirtió desgraciadamente", sostenía entonces Landa. Ahora, esta transformación urbana ve la luz, aunque todavía haya que esperar más de un año para que la plaza cambie. De hecho, será una actuación de envergadura, ya que requerirá de ocho meses de obras y un presupuesto de alrededor de 1,8 millones de euros, que incluye, eso sí, la semipeatonalización de la calle Mayor, desde la propia plaza hasta la avenida Santa Ana.





Pero la definición concreta del nuevo diseño comienza con las sugerencias de la ciudadanía. Los residentes en Getxo, y los de Las Arenas y Romo, en particular, pueden realizar desde ya aportaciones a través de la web del Ayuntamiento (www.getxo.eus), en las urnas habilitadas en Romo Kultur Etxea y Getxo Elkartegia (en el horario habitual de ambos emplazamientos), y en la carpa informativa que se ubicará mañana miércoles, el viernes, y los próximos lunes y miércoles en la propia plaza, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. En esta carpa se mostrará un boceto inicial del espacio, como punto de partida para poder pensar los usos que se desean para la plaza. Además, para recabar más ideas, hasta el próximo día 16, el Consistorio llevará a cabo en torno a 400 encuestas telefónicas a otros tantos vecinos de Las Arenas y Romo, seleccionados aleatoriamente, teniendo en cuenta variables tales como la zona de residencia, edad, sexo, si tienen hijos menores a su cargo o personas adultas dependientes, y animales domésticos en el hogar.

Tres proyectos



Esta será la primera parte del proceso participativo. Después, "tras una revisión técnica de las aportaciones ciudadanas, se obtendrá como resultado tres propuestas de remodelación, que se mostrarán gráficamente en la plaza, del 11 al 22 de octubre. En esta segunda fase, todas las personas mayores de 16 años, empadronadas en el municipio, podrán votar por una de las tres opciones", tal y como desveló la primera edil ayer martes. Entonces, se podrán puntuar los proyectos en el buzón que se instalará a tal efecto en la plaza de la Estación; en las urnas que se colocarán en Getxo Elkartegia y Romo Kultur Etxea, y también, a través de la web municipal, donde también se expondrán los tres diseños. Finalizado el plazo de votación, la primera semana de noviembre se presentará la propuesta ganadora. "Trabajamos a favor de una ciudad más amable, vital y sostenible que recupere la vía pública para el uso peatonal y mejore la calidad de los espacios públicos, en definitiva, una ciudad que responda a las necesidades de la población", valoró la edil de Infraestructuras.

Los datos

Una fecha

Años de espera. La remodelación de la plaza de la Estación de Las Arenas ha sido una demanda a lo largo de los años que no ha podido materializarse. Ahora, el equipo de gobierno getxotarra fija una fecha para el inicio de las obras: mayo de 2022.

8 Meses. Los trabajos requerirán de un plazo de ejecución de 8 meses y de un presupuesto que ronda los 1,8 millones de euros. También está prevista la semipeatonalización de la calle Mayor, entre la propia plaza y la avenida Santa Ana.

Participación

Escuchar a los vecinos. Los primeros pasos para definir el proyecto de remodelación de la plaza se dan a partir de ahora con la recogida de las ideas de los getxotarras.

3

Propuestas. Una vez recabadas y analizadas todas las sugerencias vecinales, se presentarán tres proyectos de reforma de la plaza para que la ciudadanía escoja uno.