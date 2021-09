Leioa aguarda con ganas la llegada de la Umore Azoka y su centenar de espectáculos

Ha sido una larga cuenta atrás, plagada de incertidumbres y desánimos. Pero, por fin, hay una fecha próxima y certera para la Umore Azoka, una de las citas más entrañables para Leioa. Los próximos días 16, 17, 18 y 19 serán los de las alegrías que despiertan y contagian los artistas de la calle. La cita estrella con la cultura se canceló en mayo de 2020, porque el mundo estaba muy enfermo entonces. Tampoco pudo ser en mayo de este 2021, pero sí será en septiembre. Con cambios respecto a su formato original, pero "manteniendo su esencia", tal y como aseveró ayer el alcalde leioaztarra, Iban Rodríguez. Ya está todo preparado.

La principal novedad es que la feria se celebrará controlando los aforos, colocando asientos en los emplazamientos y, de paso también, carpas para que prácticamente todos los espectáculos sean bajo cubierta. Entre las medidas de seguridad que habrá que cumplir para acceder a las representaciones se encuentran el uso de mascarilla, la desinfección de manos, la ocupación del asiento asignado por orden de llegada (se permite la agrupación de personas por unidad convivencial), y la entrada y salida por lugares diferenciados. Las ubicaciones serán nueve: Errekalde Plaza, Molino Elexalde, plaza del Ayuntamiento, rotonda del Ayuntamiento, bulevar, instituto, Auditorio Aldapa, Udondo y Kandelazubieta. Todos estos escenarios albergarán, en total, 94 actuaciones. Así que la Umore Azoka retoma el pulso con ritmo. Serán 39 las compañías participantes, que brindarán al público teatro, danza y circo contemporáneo, ya que estas disciplinas son los ejes principales del evento, pero Leioa también saboreará el humor del clown, la música, la magia, la danza vertical, los títeres y hasta un espectáculo pirotécnico. Todo ello, en ese ambiente característico que la Umore Azoka brinda para "vivir, imaginar y soñar", según ilustró el primer edil. Y es que este encuentro con los artistas de la calle y su talento, valentía, originalidad y ternura lleva las emociones a ebullición.

Y para las compañías, esta feria es adrenalina, simpatía, cercanía y oportunidad. "Umore Azoka es algo más que un interesante y excelente escaparate de una programación amplia, variada y de calidad, es un motor de las artes de calle. Es evidente que para el sector de las artes de calle, Leioa es una cita de primer orden, una plaza ineludible en la que es necesario estar, ya que es un gran escaparate de resonancia internacional", destacó ayer la directora general de Cultura de la Diputación Foral, Begoña de Ibarra. La directora de Promoción de la Cultura del Gobierno vasco, Aitziber Atorrasagasti, también elogió la Umore Azoka y anunció la presencia de un profesional del sector de Portugal en este evento que siempre se ha erigido, además, en un espacio para propiciar la contratación de espectáculos para otras celebraciones. "El año pasado, abrimos una línea de trabajo con Portugal que empieza a dar sus frutos: hemos invitado a un programador que estará en la Umore Azoka y conocerá cómo es el sector de las artes de la calle vasco", apuntó Atorrasagasti.

protagonistas

Los ojos y los sentimientos estarán puestos en las compañías que nutrirán la feria, 22 de ellas, vascas, lo que supone la mayor concentración de agrupaciones de Euskadi en un mismo evento. Además, el programa artístico contempla la participación de catorce del Estado y tres internacionales, en este caso de Bélgica, Portugal y Ucrania.

En el caso de las compañías estatales, las procedencias van desde Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia hasta una importante presencia de compañías catalanas, cuna de las artes de la calle y también, en parte, gracias al programa Nómadas, que se realiza con la Fira de Tárrega, una de las citas más prestigiosas del panorama internacional. "Esta edición no será la que más compañías traiga o la más internacional, pero será, sin duda, la más especial por todas las circunstancias que hemos tenido que pasar", admitió el regidor leioaztarra. Entre las agrupaciones de casa no faltarán Hortzmuga, Deabru Beltzak, Hika, Malas Compañías, Maybe A Company, Proyecto Larrua, Trapu Zaharra, Zanguango, Zirkozaurre, La Pez, Haatik Dantza, Kolektivo Konika... "Umore Azoka es mucho más que un evento de ciudad que dinamiza la economía local; es también una referencia para el sector cultural de nuestro país y, hoy más que nunca, una estupenda forma de recuperar el ánimo de la sociedad. Queremos que la ilusión cotice al alza", enfatizó el alcalde. Ya queda menos.