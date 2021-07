El gimnasta de Leioa Eneko Lambea, plata estatal de gimnasia rítmica masculina

La constancia y la calidad de Eneko Lambea dieron a Euskadi la medalla de plata en la III Copa de España Masculina de rítmica celebrada el martes en Valladolid en la que el gimnasta de Leioa hizo pareja con el donostiarra Unai Arrieta. El mismo escenario fue testigo el pasado fin de semana de un nuevo éxito de la cantera de Sakoneta personificado por Maialen Rodríguez y Naia Herrero, que fueron plata y bronce de sus respectivas categorías del campeonato nacional base individual.





Maialen, a la izquierda.

El nivel de la rítmica masculina está creciendo día a día. Ruben Orihuela abrió un camino difícil de transitar, y dio paso a Gerard López y Álvaro Pradas y a Eneko Lambea y Ander Olcoz. Todos ellos suman muchísimos quilates en términos de calidad y Eneko Lambea es hoy el gran referente. Detrás de estos gimnastas hay muchos otros y en la Copa de España por autonomías brindaron un gran espectáculo deportivo y una exhibición de compañerismo entre todos los participantes.

El triunfo fue para la Comunidad Valenciana. La Euskadi de Lambea y Arrieta, campeona en las dos primeras ediciones, fue segunda. El de Leioa fue oro en pelota, plata en cuerda y aro y bronce en mazas. La tercera posición fue para Nafarroa. Aunque no han dicho la última palabra, porque dentro de diez días se volverán a ver las caras en Valencia el Campeonato de España Individual en el que Lambea defenderá el título de Primera Categoría obtenido el año pasado, cuando solo contaba con 16 años y llevaba a sus espaldas un difícil 2020 pandémico. "Había mucho nivel y no había sido el mejor año a la hora de prepararme para esto. Yo no iba a ganar. Claro, como deportista, el objetivo del día a día es prepararte para eso, pero yo en el campeonato estaba luchando por quedarme a gusto con mi trabajo. Ganar fue un plus", dijo entonces el leioaztarra.





Naia, con sus entrenadoras.

Por su parte, las gimnastas base Maialen Rodríguez –en juvenil 2004-2005–, y Naia Herrero, en –infantil 2008– sumaron dos nuevas medallas al extenso palmarés del club de Leioa. Rodríguez, medalla de plata por su ejercicio con las mazas, ofreció, sobre el tapiz del polideportivo Pisuerga, probablemente la mejor actuación de su vida. Naia Herrero, en su debut en un nacional, demostró todo su potencial. Su ejercicio con la pelota le sirvió para subir al tercer cajón del podio y a colgarse una medalla de bronce que nunca olvidará. También tomaron parte en el campeonato Irati Díaz (cadete 2006), Iraide García (cadete 2007) y June Ardeo (infantil 2009), estas dos últimas debutantes en un torneo con una participación altísima y de mucho nivel.

Más allá de la clasificación, las cinco gimnastas dirigidas por Eva Santamariña y Laura Carrillo dejaron claro que Sakoneta GET tiene una cantera de la que sentirse orgullosos.