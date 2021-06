“Es algo que haces como parte de tu vida”

Getxo – Izaskun Pascua fue una de las homenajeadas por la asociación Bihotz Handi en un acto sencillo, pero de gran significado. "Me sorprendió cuando me dijeron que ya había llegado a las cuarenta donaciones. No caes en ello, no llevas la cuenta, porque lo haces como algo que forma parte de tu vida y ya está", aseguró.

Y es que donar sangre ha sido, desde siempre, una rutina en casa de esta getxotarra. Un gesto que sus familiares y ella asumen como corriente, pero que es gigante. "Llevo desde los 18 donando; mi madre ya ha hecho setenta y tantas donaciones y mi padre, también muchas. Yo empecé porque lo veía en casa, lo entiendes como algo natural", admite Izaskun. "Prácticamente el 100%" de sus extracciones han sido en los autobuses habilitados de forma concreta para ello. En este sentido, Getxo cuenta con cinco puntos para donar: la plaza de La Estación de Algorta y la de Las Arenas –citas mensuales–, junto a la iglesia El Redentor, el ambulatorio de Bidezabal y la plaza del Puente Colgante –trimestralmente, en estos casos–.

El pasado año, el coronavirus llegó para revolucionarlo todo. Los donantes de sangre de Getxo no dieron su brazo a torcer. Al contrario. Fueron aún más solidarios. "2020 lo viví valorando el hecho de tener salud, por una parte, y por otro, con la idea de poder contribuir en la medida en que nos iban haciendo demandas concretas a los donantes. Con la preocupación que había socialmente, quería ver si éramos capaces de movilizarnos y dar un paso adelante; y parece que sí, que en el municipio, la gente se sensibilizó; eso que llevamos de aprendizaje dentro de la dificultad de este tiempo", reflexionó Izaskun.