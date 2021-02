Getxo recoge ideas vecinales para lograr "mejores niveles de bienestar"

Los vecinos de Getxo vuelven a tener voz para que sus ideas se escuchen y sean incluidas en los planes del Ayuntamiento. Arranca un nuevo proceso de presupuestos partipativos para dar forma a las cuentas de 2022, que se ven aún lejanas, pero que deben dar paso ya a las primeras aportaciones de los getxotarras para que estas lleguen a tiempo a las negociaciones para diseñar los presupuestos. Por ello el jueves se abre el plazo, que estará operativo hasta el 14 de marzo, para que los vecinos puedan presentar sus sugerencias a través de distintos canales.

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, invitó a la ciudadanía a implicarse en la iniciativa. "Este equipo de gobierno mantiene una apuesta clara por la transparencia y la participación ciudadana y, con las aportaciones de la ciudadanía, tratamos de responder a las necesidades básicas que afectan a su vida cotidiana, posibilitando unas condiciones de vida que ayuden a todos los getxotarras a alcanzar mejores niveles de bienestar tanto individual como colectivo", sostuvo la primera edil. Como en ocasiones anteriores, los getxotarras podrán hablar de proyectos que sean de competencia municipal y garanticen el equilibrio territorial; que sean de interés general para el conjunto de la localidad; que se financien únicamente en el ejercicio presupuestario de 2022; que se puedan realizar en un tiempo adecuado; que sean sostenibles en cuanto a recursos técnicos, jurídicos, económicos y humanos; que no estén o se vayan a ejecutar a través de otros programas, proyectos o procesos participativos ya aprobados o iniciados, y que no tengan un contenido ilegal, difamatorio o discriminatorio. Como precisó la concejala de Participación Ciudadana, Ainhoa Galduroz, podrá plantear sus inquietudes cualquier persona empadronada en Getxo mayor de 16 años; cualquier entidad inscrita en el registro de entidades del Ayuntamiento, y cualquier asociación, fundación, sindicato, asociación empresarial, etc. Se han establecido canales para recoger las propuestas, de forma presencial en las oficinas de atención ciudadana, (mediante los formularios que llegarán a los domicilios junto al Getxoberri), y on line. Por ejemplo, a través del correo gobernuirekia@getxo.eus.

En el último proceso de estas características, la ciudadanía optó por: impulsar un catálogo de recursos contra la soledad no deseada en las personas mayores, ampliación red de bidegorris, lanzamiento de un campaña de sensibilización, apoyo y fomento del consumo en comercio local, reformas en el aula de cultura de Villamonte, renovación del parque infantil de Santa Ana, ampliación de las zonas de esparcimiento para perros y puesta en marcha del servicio de alquiler de bicicleta pública eléctrica.