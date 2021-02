Berango aprueba implantar un servicio de auzotaxi

El Ayuntamiento de Berango ha aprobado implantar un servicio de auzotaxi para los vecinos del municipio. Mediante esta iniciativa, el Consistorio busca ofrecer a la ciudadanía "con dificultades de movilidad" una alternativa para trasladarse a servicios básicos para su bienestar.

En concreto, el uso de este servicio estará destinado a viajes para acudir al centro de salud y hospitales de Osakidetza, bancos, comercios, ayuntamiento, así como al resto de los servicios de transporte público del municipio, según explican desde el Consistorio berangotarra.

"Está destinado principalmente a la gente mayor que vive en zonas más alejadas del centro del municipio y que necesita realizar algún tipo de gestión o consulta médica", aclara la concejala de Igualdad y Bienestar Social, Ederne Frontela.

De este modo, para poder hacer uso de este servicio de taxi se tendrá que concertar previamente la cita, es decir, antes de las 20.00 horas del día anterior. Además, para utilizarlo es "imprescindible" obtener antes la tarjeta auzotaxi, por el precio de un euro, y que será "personal e intransferible y tendrá validez indefinida", apuntan.

El trayecto del servicio será desde la vivienda de la persona usuaria dentro del municipio y también para rutas fuera de la localidad a centros sanitarios públicos. Asimismo, "únicamente se podrán utilizar los taxis previamente conveniados con el Ayuntamiento y se facilitarán los contactos telefónicos a los usuarios del servicio", apuntan. Respecto al horario del servicio, será de lunes a viernes de 7.30 a 20.00 horas y sábados de 9.00 a 14.00 horas, excepto los domingos y festivos, así como durante el mes de agosto que no se prestará el servicio.

Beneficiarios



En concreto, las personas que podrán utilizar el servicio de auzotaxi serán los mayores de 70 años o las personas que tengan reconocida algún grado de incapacidad relacionada con la movilidad por la Diputación Foral de Bizkaia, siendo necesario como mínimo un baremo de movilidad de 7 puntos o las letras A, B, C y D de movilidad. También aquellas que estén en situación temporal de movilidad reducida, acreditando dicho estado con certificado médico de movilidad reducida temporal o aquellas acreditadas por el médico o la trabajadora social. No obstante, para poder hacer uso de este servicio, los vecinos tendrán que estar al corriente de las obligaciones municipales, fiscales y frente a la Seguridad Social en el momento de la solicitud y mientras se percibe la ayuda. En cuanto a la tarifa, será de tres euros por cada viaje o trayecto urbano, "independientemente del número de ocupantes que se trasladen", aclaran. En los trayectos interurbanos se abonará la tarifa de "seis euros por cada viaje", independientemente del número de ocupantes que se trasladen. No obstante, están exentos de este pago los usuarios cuya unidad convivencial no alcance "los 13.300 euros anuales brutos".