Leioa defiende un soterramiento completo del metro

El debate sobre el soterramiento completo de las vías del metro a su paso por Leioa centró el jueves la sesión plenaria del Consistorio. Todos los partidos de la corporación coinciden en que es necesario, pero no llegan a una postura común a la hora de defender esa postura. Aun así, los votos positivos de PNV y PSE y del concejal del PP sirvieron para sacar adelante una moción que especifica: "Este Ayuntamiento está a favor de un soterramiento completo del trazado de Metro Bilbao a su paso por nuestro municipio e insta a que las instituciones responsables contemplen este soterramiento cuando entiendan que es el momento adecuado de replantearse los trazados actuales de las líneas 1 y 2".

A día de hoy, el suburbano circula al descubierto a lo largo de casi 21 kilómetros atravesando localidades como la propio Leioa y Erandio, Getxo, Berango, Sopela€ Esto supone que más del 45% del recorrido de las líneas 1 y 2 no transcurre bajo tierra. En el municipio leioaztarra, la demanda de que se cubran las vías lleva muchos años sobrevolando. La moción aprobada ayer así lo admite, de hecho. "Hace 25 años, se inauguró Metro Bilbao mejorando el antiguo paso del tren pero, sin duda, no satisfaciendo por completo el deseo de los leioaztarras de que llegara al centro de la localidad y se soterrara su paso por todo el término municipal", recoge el escrito rechazado por los ediles de EH Bildu y Elkarrekin Leioa. Es por ello que el equipo de gobierno, con esta moción presentada ayer, insiste en que su pretensión es que el metro pase a cubierto por todo Leioa. Sin embargo, de momento, los siguientes planes del Consorcio de Transportes de Bizkaia no contemplan esta posibilidad, pero sí la de cubrir únicamente una parte, es decir, el tramo de unos 400 metros entre las estaciones de Lamiako y Leioa y no hasta la parada de Areeta. "El Ayuntamiento manifiesta que, en tanto en cuanto no haya una reformulación de los trazados de las líneas 1 y 2, el Consistorio es partidario de poner el urbanismo, el desarrollo urbano y las plusvalías generadas por la acción urbanizadora al servicio de la ciudadanía y, consecuencia de ello, compromete su esfuerzo y trabajo en aportar soluciones como el convenio que se ha planteado en Lamiako y que, desde la colaboración público-privada, pretende hacer viable un soterramiento de 400 metros para mejor uso y disfrute de la ciudadanía", puntualiza también la moción abordada en el pleno.

Asimismo, las actuaciones que establece el convenio aprobado para completar la transformación urbanística del barrio de Lamiako son la creación de un gran espacio verde público en la dársena junto a la ría, así como la regeneración urbanística y ambiental propiamente dicha, tras la recalificación como residenciales de los terrenos procedentes de actividades abandonadas o en desuso.