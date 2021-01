Sopela pide a la ciudadanía control al tirar voluminosos

Mejorar el control a la hora de depositar residuos voluminosos en la vía pública es el objetivo del Ayuntamiento de Sopela, que para ello, apela a la colaboración ciudadana en el municipio para tratar de evitar ciertos "descontroles puntuales que se vienen produciendo en distintos puntos de nuestra localidad", según destacan fuentes municipales.

En concreto, el último caso de mala praxis que han detectado durante el servicio se ha producido en la calle Loiola Ander Deuna, "cuando un vecino o vecina de la zona, depositó una cantidad ingente de enseres, haciendo un uso desmedido del servicio", explican.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se encuentra actualmente "investigando el caso" y denuncia que se trata de "una actitud inaceptable e incívica, que tiene como consecuencia perjuicios notables para el resto de la ciudadanía".

Según advierten desde el Consistorio, "cualquier vertido descontrolado de este tipo de residuos supone una alteración para el servicio de recogida que afecta directamente a la salubridad de la vía pública".

Por este motivo, desde el gobierno municipal instan a la colaboración vecinal para atajar este problema. "Necesitamos que la ciudadanía se implique para optimizar los recursos y sacar todo el provecho posible a un servicio que requiere de su colaboración y compromiso", afirman.

Medios especiales



Sobre esta línea, desde el Consistorio sopeloztarra sostienen que para llevar a cabo la recogida de este tipo de residuos "se requieren medios especiales", por lo que si no se realiza una "notificación previa" a su depósito en la calle y se abandonan "sin control" en los alrededores de los contenedores estándar resulta "imposible prestar un servicio eficiente", esgrimen. De este modo, recuerdan que "quien no pueda esperar al día establecido de recogida, dispone de garbigunes para depositar esos residuos". "Mientras se haga en la vía pública, será obligatorio respetar el día establecido para su depósito, es decir, los domingos", agregan.

Asimismo, el Consistorio sopeloztarra informa de que el servicio de recogida de voluminosos, como pueden ser muebles, electrodomésticos, etc., se extiende a un "máximo de tres bultos". No obstante, advierten de que en el caso de que se supere esta cantidad, deberán "ser llevados al garbigune correspondiente, puesto que el Ayuntamiento no puede dar servicio a mudanzas particulares". En este sentido, señalan que se están "valorando las posibles sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de las normas establecidas".

Por último, recalcan que con el objetivo de "organizar de la mejor manera posible este servicio", será obligatorio que las personas interesadas en desprenderse de este tipo de residuos de grandes dimensiones, lo comuniquen con anterioridad al Ayuntamiento para coordinar la recogida. Para ello, el teléfono de contacto establecido es el 944 24 38 34 . Finalmente, el Ayuntamiento agradece de antemano "la implicación de la ciudadanía" en la aplicación de estas indicaciones y apela a "la colaboración de los vecinos y vecinas para que las calles se mantengan limpias".

Enseres

Recogida

Domingos. El Ayuntamiento informa de que es obligatorio respetar el día establecido (domingos) para su depósito en la vía pública.

Tres

bultos máximo. Este servicio es para un máximo de tres bultos. En el caso de que se supere esta cantidad, deberán ser llevados al garbigune correspondiente.

Teléfono

Cita previa. Para organizar de la mejor manera posible la recogida, es obligatorio que las personas interesadas lo comuniquen previamente al Ayuntamiento. El teléfono de contacto para este servicio es el 944 24 38 34 .