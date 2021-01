Getxo es el cuarto Consistorio estatal en inversión social

El Ayuntamiento de Getxo ha sacado matrícula de honor en la asignatura de inversión social y es el cuarto de toda España que más dinero destina a esta área. La asociación estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales califica de "excelentes" las cifras del ejercicio 2019, tras un análisis de los presupuestos de los 384 consistorios de municipios mayores de 20.000 habitantes que han presentado la liquidación de 2019 ante Hacienda. Bilbao es la otra institución vizcaina que figura entre las 34 de todo el Estado con este máximo reconocimiento y, a nivel vasco, Zarautz también lo ha conseguido.

Getxo está en el primer lugar de este top-3 y en el cuarto de España en cuanto a inversión social, según los parámetros que utiliza este foro profesional y que son los siguientes: un criterio de suficiencia económica, esto es, que el gasto acreditado en Servicios Sociales y Promoción Social en 2019 supere los cien euros por habitante al año; un criterio de incremento económico, es decir, que en las cuentas de 2020, el gasto social por vecino no se redujera respecto a la liquidación resultante de 2019; el tercero es un criterio de esfuerzo inversor: que el gasto social de 2019 represente al menos un 10% del presupuesto total no financiero del Ayuntamiento. Y, por último, un criterio de transparencia financiera, o sea, que se permita cotejar en el portal de transparencia de la web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto imputado a Servicios Sociales y Promoción Social. Los datos de Getxo reflejan que en 2019 invirtió 13,6 millones en este capítulo. Es decir, 174,5 euros por habitante al año, lo que coloca al Consistorio en la cuarta posición del ranking estatal, solo superado por Alcalá la Real (Jaén), con 237,81 euros por persona; Barcelona, con 216,74 euros y Esparraguera (Catalunya), con 196,78 euros. En la parte baja de esta clasificación social no hay ninguna localidad de Euskadi y sí cinco capitales del Estado, que "son pobres o precarias en Servicios Sociales", como indica la asociación de Directores y Gerentes: Toledo, Guadalajara, Badajoz, Cáceres y Pontevedra. Además, sitios como Galapagar (Madrid) y Caravaca de la Cruz (Murcia) registran las peores notas, ya que su inversión por habitante se sitúa en 20,5 euros y 21,7, respectivamente.

Las previsiones



El proyecto económico getxotarra para este 2021, que fue presentado el pasado diciembre y que irá a pleno en los próximos días, contempla una partida que se aproxima a los diez millones de euros para el Área de Cohesión Social (Servicios Sociales e Intervención Sociocomunitaria). Este montante es una previsión para los próximos meses y puede variar al finalizar el año, en función de las necesidades que vayan surgiendo. "Se trata de un presupuesto trabajado y pensado por y para las personas. Hemos logrado adaptar y orientar nuestro gasto corriente hacia la cobertura de las necesidades sociales, económicas y de lucha contra la pandemia", comentó la alcaldesa, Amaia Agirre.

Hasta el 28 de febrero

Ampliado el plazo de las ayudas

Periodo de justificación. El Ayuntamiento getxotarra ha aprobado modificar la fecha de justificación de las Ayudas de Emergencia Social, AES, de 2020, prorrogado hasta el próximo 28 de febrero. Estas subvenciones se justificarán mediante la presentación de recibos y/o facturas relativas a los conceptos para los que se hayan concedido, que podrán haber sido fechadas en 2021. El Consistorio recuerda que es "muy importante" cumplimentar la justificación de las ayudas recibidas, ya que el no hacerlo dará lugar al inicio del proceso de reintegro. La documentación requerida deberá ser presentada en las oficinas de Servicios Sociales.