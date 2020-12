'Aixe Getxo! encumbra a los estandartes culturales

Diez años reivindicando el poder de la cultura. Una década poniendo nombre propio a las infinitas formas artísticas. Esos son los premios Aixe Getxo!, que están de aniversario redondo y que este año, con un sector golpeado por la pandemia, también se han celebrado y han servido de altavoz para la creación local. En este caso, fueron reconocidas catorce iniciativas y agentes culturales, de diversa índole: desde las artes escénicas a la educación en valores; desde la música clásica a la arquitectura o desde la literatura a la ciencia y la innovación.

En la modalidad, Artes Visuales y Audiovisuales, el reconocido fue Jon Astorkiza del Val, creador y director de proyectos culturales innovadores y fundador del estudio ElektrART. Este estudio se define como "un colectivo de artistas y tecnólogos multidisciplinares creando en la fusión entre arte y tecnología". O lo que es lo mismo, dan forma a cualquier trabajo creativo innovador.



Jon Astorkiza. Foto: Ayto. Getxo

Por su parte, en la categoría de Artes plásticas, la ganadora del premio este complicado año ha sido Esti Amo, ilustradora y artista gráfica. Solo hay que pasarse por el perfil en Instagram de la de Algorta para entender el motivo del galardón.

Utopian, la cantera de actores y actrices de Getxo, el centro artístico y educativo innovador de Artes Escénicas desde la base hasta la profesionalización, fue quien recibió el aplauso en la gala precisamente en esta categoría. Y es que Utopian no solo enseña, es mucho más. Tal y como ellos explican, es una "escuela de bienestar; una sala de exhibición de espectáculos; un lugar de encuentro, abierto y diferente donde se relacionan artistas profesionales y amateurs, amantes del arte y público de todas las edades".

La intérprete y profesora de arpa Irantzu Aguirre Arrizubieta fue la ganadora del premio Aixe Getxo! en el apartado de Música Clásica y Contemporánea. Su amplio currículo la avala. En él se incluyen premios en París, Spottorno o la ciudad japonesa de Soka. También ha tocado con la Joven Orquesta de Euskal Herria y fue solista en una gira de cuatro conciertos con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, antes de ingresar en la The Julliard School of Music y en la Yale University School of Music.

En Música Actual, sector que no está sonando en su mejor tono por culpa del covid, los premios getxotarras auparon a la cantante Ana Fernández Villaverde, más conocida como La bien querida, autora, entre otros, de discos como Brujería, el último que ha visto la luz y que espera recorrer cada escenario y teatro estatal cuando la pandemia lo permita.





La Bien Querida. Foto: J. M. M.

La cultura estaría coja sin la literatura, y por ello esta es una de las secciones de los galardones Aixe Getxo!. En ella fue elegido el novelista y poeta Fernando García Pañeda, ese "embaucador" tal y como él se ve, capaz de llenar una página en blanco de "las trolas más inverosímiles con tal de que sean hermosas y os las creáis", avisa con su personal estilo.





Fernando G. Pañeda. Foto: DEIA

Pero la gala de premios todavía guardaba muchas sorpresas. Por ejemplo, los reconocimientos en Diseño para el orfebre Luis Alberto Uribeetxebarria Goti y en Arquitectura y Espacio Público a Adi! Bulegoa, servicios de consultoría en el diseño e implementación de procesos del ámbito del espacio urbano, de la arquitectura y el diseño.

El buen sabor de boca lo puso Gure Etxea Taberna de Romo, con su premio en la modalidad de Gastronomía mientras que en Cultura en la Educación y Valores se hizo con el premio Jaime Lafita Bernar, en representación de Dalecandela. Conocida como muchos de los anteriores premiados por los lectores de Hemendik, es esta una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es recaudar fondos para la investigación en la lucha contra la ELA y que apoya sin fisuras a quienes viven con la enfermedad.

En Cultura científica e innovadora, Miren Lauzirika Jauregi, consultora de creatividad e innovación en Art for Life! y presidenta de Emakumeekin recibió su merecido galardón. Y Bego Salazar Romo, una navarra afincada en Getxo, hizo lo propio con el que correspondía a la sección Patrimonio cultural tangible e intangible por su trabajo de recopilación de fotos antiguas del municipio y del Puerto Viejo en más de 200 álbumes hechos a mano.

Dos premios especiales, el dedicado a las jóvenes promesas y el que corona toda una trayectoria profesional y artística fueron a parar a Gabriela Castro Lamberty, compositora y guitarrista establecida en Getxo el primero, y a Mikel Agirregabiria Agirre, blogger impulsor de GetxoBlog y voluntario en foros de Sociedad Civil y Silver Economy, el segundo. Óscar honorífico a toda una vida cuyo lema actualmente –Retired, but not tired– es muestra de que seguirá al pie del cañón.