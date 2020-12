Elena Cantera: "Apelo a la conciencia de los vecinos para que consuman en Getxo"

Ha llegado a la presidencia de Getxo Enpresa en un contexto difícil para el sector y tras un año durísimo, ¿cómo afronta esta etapa?

—Como un reto, porque es una responsabilidad en estos tiempos que corren. Además, aparte de las obligaciones de la junta y de Getxo Enpresa, tengo un negocio que atender y del que estar más pendiente que nunca.

La asociación ha conformado una junta directiva formada íntegramente por mujeres.

—Sí, es algo a destacar. Estamos muy contentas. Nos arreglamos muy bien y hay personas muy interesantes en esta junta. Por circunstancias, me ha tocado a mí ser la presidenta, pero es una junta muy colaborativa y nos repartimos mucho las tareas. Somos de sectores muy diferentes y eso es importante para atender la problemática de cada uno.

¿Qué tal están los asociados? ¿Alguno se ha visto obligado a cerrar su negocio?

—Hay de todo. Casi todos estamos afectados y hemos reducido facturación. Pero muchos no nos podemos quejar porque las pérdidas en algunos sectores no han sido tan graves como en otros. El sector moda ha estado bastante perjudicado y la gran afectada ha sido la hostelería, claro. Y también están los organizadores de eventos, que se encuentran en una situación grave y creo que no nos tenemos que olvidar de ellos, ni del turismo.

¿Ha variado el número de altas y bajas en Getxo Enpresa durante estos meses?

—Con los datos que tenemos de nuestros asociados, afortunadamente, podemos decir que solamente dos asociados se han dado de baja por cierre, y hay cuatro nuevos negocios que han abierto y se han asociado a Getxo Enpresa durante estos meses. En mi caso, por ejemplo, teníamos prevista la apertura de un nuevo local de Acanto en Las Arenas, decidimos seguir adelante con el proyecto, e inauguramos el pasado octubre.

¿Qué supone para los establecimientos formar parte de una asociación en un momento como este?

—Yo creo que es un momento importante para estar asociado, pero también he de decir que, para mí, lo son todos. Yo llevo muchos años en Getxo Enpresa y suele ser una pregunta muy recurrente la de: ¿Pero, qué ganamos estando asociados? Yo creo que ganamos hacer fuerza, que nos escuchen, ser capaces de transmitir a las instituciones nuestras necesidades€ Y es más fácil que escuchen a una asociación que a una persona individual. Por todo ello, con lo que estamos viviendo, sí es importante estar asociado y creo que, precisamente, este es uno de los motivos por los que no ha habido bajas.

¿Cuáles son sus peticiones a las instituciones?

—La gente necesitaba una ayuda directa ante el cierre por fuerza mayor decretado y, finalmente, se han gestionado ese tipo de ayudas. Podemos decir que se han obtenido logros con las administraciones en ese sentido, como que se concedan también líneas de crédito, reducción de tasas y apoyo al consumo con una campaña extraordinaria de Getxo Bono, que, por cierto, todavía sigue activa, aunque cada vez quedan menos bonos.

¿Qué medidas han impulsado desde la asociación para dar energía al sector?

—Hace poco hemos puesto en marcha el servicio de entrega a domicilio y nosotros siempre vamos a escuchar a los asociados, transmitir sus necesidades, y creemos que sigue siendo importante la dinamización del sector, por eso, animamos a la gente a que salga a la calle, con las medidas sanitarias pertinentes, y que consuma. Creo que es importante transmitir, dentro de todo esto, un poco de normalidad, para que al menos ese ratito que estás paseando por la calle, veas que es Navidad, que se puede consumir en el comercio local de Getxo€ Y creo que la gente se vuelca y lo entiende.

¿Qué espera de esta campaña navideña?

—Obviamente, no será como la del año pasado, es imposible, pero apelo mucho a la conciencia de nuestros vecinos para que hagan el esfuerzo de olvidarse de las grandes plataformas on line y consumir en el pueblo. Entre todos, hay que intentar ayudar a salvar al sector.

¿Cuáles son los próximos objetivos de Getxo Enpresa?

—Yo soy optimista por naturaleza y el nuevo año no puede ser peor que este. Siempre trabajamos en una serie de eventos habituales, como Getxo Moda, y no será igual que otras veces, pero ahí está la imaginación. Y siempre estamos pensando en nuevas iniciativas para apoyar a los comercios y las empresas de Getxo.