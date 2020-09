Urduliz tiene ganas de volver a disfrutar del balonmano

Urduliz – Una travesía por el desierto que dura ya muchos meses. Cuando el pasado mes de marzo se desató la crisis sanitaria, los equipos del Easygas Urduliz Eskubaloia, un club de referencia en la comarca de Uribe Kosta por su trabajo formativo tanto a nivel masculino como femenino, no imaginaban que iban a tener que estar tanto tiempo alejados de las canchas. Casi siete meses de parón, con verano de por medio, sin poder disfrutar de lo que más les gusta: el balonmano. Unas circunstancias que les han impedido incluso poder celebrar la presentación oficial de la temporada esta semana pasada, coincidiendo con su 44 aniversario. Ahora, pese a las numerosas sombras que se ciernen sobre su futuro deportivo, ven un rayo de luz al final del túnel. "Ahora mismo estamos en una situación que se va definiendo un poco..., hace dos o tres semanas no sabíamos nada de nada", resume el presidente de la entidad, Diego Izquierdo.

De momento, han empezado a trabajar con algunas certezas y muchas incertidumbres. Por un lado, los equipos de deporte escolar no pueden regresar a la práctica deportiva. "La previsión es que puedan empezar en enero", apunta Izquierdo. Sin embargo, en el caso del deporte federado la situación es diferente. Los equipos senior masculino y femenino ya han comenzado a entrenar con mascarillas, distancia social y siguiendo todos los protocolos sanitarios con la vista puesta en el primer fin de semana de octubre. "Nos está costando mucho. Venimos de muchos meses de parón y aunque hemos tratado de mantener a los jugadores en forma con rutinas de ejercicios, no es lo mismo", indica Diego Izquierdo.

Respecto a la competición, ya vislumbran en el horizonte su inicio. "El senior de Primera Nacional juega ese fin de semana el primer partido de liga en casa frente al Elgoibar y hemos preparado de forma conjunta con el Ayuntamiento un protocolo sanitario para garantizar la seguridad", señala el máximo dirigente. Por su parte, el senior femenino también iniciará la competición ese fin de semana. "La gente está con ganas de desconectar de todo lo que le rodea y disfrutar del balonmano", destaca.

Este año, en categoría masculina, el club contará con equipos en Primera Nacional, senior provincial, juvenil y cadetes (dos equipos). En categoría femenina, en colaboración con Balonmano Berango, los equipos militarán en senior Euskadi, senior provincial, juvenil (2 equipos) y cadetes (3 equipos). Además, colaborarán con Askartza Claret para tener un cuarto equipo femenino.

Sin embargo, los responsables del club más allá de objetivos deportivos son conscientes de que esta temporada les toca trabajar sobre un escenario de supervivencia debido a la crisis sanitaria generada por el covid-19. "En estos momentos estamos tratando de engranar las piezas. En el caso del senior masculino hay jugadores que ya nos han comunicado que no van a seguir porque tienen situaciones especiales en casa", desvela Izquierdo, quien también subraya la "madurez" de algunas de las jugadoras del club. "Algunas trabajan en centros sanitarios o están cursando prácticas en ellos y han decidido que no quieren tomar riesgos para el equipo debido a su situación y exposición al virus. Es una decisión muy madura porque tienen que renunciar a jugar balonmano, lo que más les gusta", sostiene. En este sentido, el presidente del club calcula que esta temporada "entre un 10 y un 15% de los jugadores y jugadoras no van a poder estar". Por eso vaticina un año "muy difícil" en el ámbito deportivo y también "administrativo" debido a los numerosos cambios que alteran la competición debido a la crisis sanitaria, por lo que considera que el objetivo principal de esta campaña no es otro que "mantener a los jugadores en la disciplina del club y darles la posibilidad de seguir en contacto con este deporte".

Asimismo, también destaca que las competiciones en el Territorio Histórico serán "atípicas" esta temporada ya que "la Federación ha determinado que se disputen los partidos cada quince días" para que en caso de contagios pueda haber margen para los clubes de llevar a cabo las cuarentenas y mecanismos de aislamiento.

"Este año va a ser muy difícil en el ámbito deportivo y de lo que se trata es de mantener jugadores y el contacto con el balonmano"