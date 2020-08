PNV y EH Bildu piden responsabilidad ante las 'no fiestas' de Plentzia

Plentzia – "Este año no habrá festejos, ni pañuelos, ni camisas de mahón ni camisetas de cuadrillas... No renunciamos a nuestras fiestas. Simplemente las condiciones actuales no permiten su celebración. Las prioridades ahora son la seguridad y la salud de nuestros mayores, de niños, y, en definitiva, de toda la ciudadanía". Este es parte del comunicado realizado por PNV y EH Bildu en Plentzia con motivo de la cancelación de las fiestas de San Antolín, que, en una situación normal, deberían celebrarse a partir del próximo 2 de septiembre. Es, por lo tanto, una llamada a la precaución y una solicitud de que no se lleven a cabo festejos de ningún tipo que supongan aglomeraciones y peligros para la salud ante la vigente propagación del coronavirus.

Los dos únicos partidos que forman parte del Ayuntamiento plentziarra coincidieron en la redacción de un documento en el que insisten en apelar "a la responsabilidad de todos para abstenerse de toda expresión festiva colectiva, pública o privada". Tanto PNV como EH Bildu son contundentes: "Debemos evitar a toda costa generar en locales y en la calle aglomeraciones y grupos de gente que supongan el más mínimo riesgo para la expansión del covid-19. Este año no toca fiesta. Nos lo recuerdan las cifras de contagios y de personas fallecidas que día a día asolan Euskal Herria y el mundo entero. Es tiempo de cuidarnos mucho y de cuidar mucho a los demás".

Sanantolines son las fiestas patronales de Plentzia, que se vuelca en esas fechas con los concursos gastronómicos, el día de cócteles, el toro de fuego, las noches de música... Han sido varias las localidades que han tenido que lamentar celebraciones en las no fiestas –Gernika, sin ir más lejos, por San Roque, también Getxo, por San Ignacio...– y la propia villa de Uribe Kosta ya vivió episodios graves en El Carmen, cuando la zona de bares de la calle Erribera se llenó de gente por la noche.

Los dos partidos del Consistorio quieren evitar eso de cara a San Antolín. "Es tiempo de actuar como pueblo unido frente a esta pandemia. Sabemos que es duro renunciar a estos días mágicos para todo plentziarra. Pero urge la contención para que en el futuro el txupinazo suene aún más fuerte. Y en esta trainera tenemos que remar al unísono: vecinos, Ayuntamiento, comisión de fiestas, hostelería, cuadrillas, comercio, clubes y asociaciones€", recoge el comunicado. "Tenemos que poner freno a esta pandemia. Llegarán tiempos mejores. Antolintxu y Madalentxu regresarán surcando la ría. Los toros de fuego devolverán luz a nuestras fiestas y la villa se volcará en preparar los mejores playbacks de la historia. Pero este año no habrá festejos", enfatiza el texto.

"Sabemos que es duro renunciar a estos días mágicos, pero es tiempo de actuar como pueblo unido"