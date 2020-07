La Policía de Getxo también se moverá en bici

Getxo – La Policía Municipal de Getxo incorporará la bicicleta como vehículo. O, por lo menos, es una de las cuestiones que reflejará su nuevo reglamento, aprobado ayer de forma inicial por el pleno.

Esta medida es una propuesta de EH Bildu, que presentó 33 enmiendas al documento. Fueron aceptadas ocho, entre las que también está que el euskera sea el idioma vehicular de forma interna y externa... La idea de crear una unidad de bienestar animal fue rechazada. El gobierno municipal afirmó que este nuevo reglamento del cuerpo "trata de adaptarse a las leyes de aplicación, apuesta por una policía de proximidad acorde a los cambios sociales que se han producido, y es un documento de carácter interno y organizativo". Asimismo, considera que con estas directrices se dan "los pasos necesarios para dotar a Getxo de una policía que preste un mejor servicio a su ciudadanía", y se garantiza "la aplicación de las previsiones contenidas en la Ley de Igualdad de mujeres y hombres y contempla la euskaldunización de los policías". Para el PP, no obstante, el texto "no define bien policía de proximidad y disgrega demasiado a la policía en secciones", mientras que EH Bildu lo ve "escaso, que no responde a los retos del futuro (proceso participativo, impacto de género y proceso de euskaldunización), es falto de ambición y sometido a una ley". Por su parte, Elkarrekin Podemos comparte esos argumentos y cree que "tiene pocas novedades, no logra la perseguida proximidad de la Policía Local, y no ha sido ni compartido ni negociado".