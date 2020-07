Barrika regula el estacionamiento de autocaravanas en el municipio

C. Zárate

Furgonetas en el aparcamiento de la playa de Barrika, donde está prohibido acampar con caravanas y autocaravanas. C. Zárate

El Ayuntamiento de Barrika, en sesión plenaria celebrada el pasado 8 de julio, aprobó la ordenanza reguladora de los usos, tráfico, circulación y seguridad en las vías públicas de carácter urbano. Una normativa que otorga al Consistorio la potestad para regular, entre otras acciones, el estacionamiento en el municipio. Una herramienta que a partir de ahora permitirá al Ayuntamiento disponer de un "soporte legal" para poder sancionar en caso de incumplimiento de la normativa.

Una situación que se ha repetido en más de una ocasión, por ejemplo, en el caso de caravanas y autocaravanas en el aparcamiento de la playa de Barrika y su entorno. Pernoctar junto a los acantilados y la playa de Barrika supone un plan muy atractivo para los usuarios de este tipo de vehículos que, en ciertas ocasiones, acampan en el lugar a pesar de la prohibición establecida en el recinto, que recoge mediante señalización y dispositivos de gálibo la prohibición de acampar con tiendas, caravanas y autocaravanas en la zona.

Esto es debido a que "no se trata de una zona habilitada para ello" puesto que "no cuenta con servicios como suplementos por electricidad, vaciado de aguas, horarios, etc.", como disponen los campings o áreas de autocaravanas, explican fuentes municipales.

En este sentido, en los últimos tiempos el Consistorio ha recibido numerosas quejas vecinales debido a que este tipo de vehículo acampan en el parking. "Muchos vienen a pasar el fin de semana y están desde el viernes hasta el domingo, y generan residuos en las campas del entorno", señalan.

Sin embargo, hasta ahora el Ayuntamiento se había encontrado con la imposibilidad de ejecutar las sanciones por medio de la Ertzaintza ante la falta de una ordenanza reguladora vigente, según apuntan las mismas fuentes. "Esta ordenanza lo que nos permite es tener un soporte legal para que, en caso de incumplimiento de la normativa, poder sancionar", explica el alcalde de la localidad, Roberto Muñoz.

De esta manera, el Ayuntamiento de Barrika ya ha trasladado la nueva ordenanza al Gobierno vasco para que la Ertzaintza pueda interponer, llegado el caso, las correspondientes sanciones.

Sobre esta línea, de acuerdo a la normativa establecida por la Dirección General de Tráfico (DGT), un vehículo de estas características, bien sea autocaravana o furgoneta habitada, puede estacionar y no se le puede multar por dormir o cocinar dentro de él. En cambio, no está permitido acampar, sacando sillas o mesas fuera del vehículo, extendiendo toldos, ni realizar vertidos de fluidos, entre otros aspectos.

Otras normas



Igualmente, en Barrika tampoco "se podrán estacionar en las vías públicas remolques y semirremolques separados del vehículo motor, ni autobuses, tractores, caravanas o vehículos de M.M.A. (Masa Máxima Autorizada) superior a 3.500 Kg., excepto en los términos, lugares y períodos autorizados, los cuales serán anunciados mediante el correspondiente bando municipal". Tampoco podrán "estacionar en el mismo lugar por más de 30 días naturales consecutivos o por tiempo indefinido, de forma que haga suponer su abandono". Además, se establece que "la velocidad máxima en el casco urbano será de 40 kilómetros por hora, salvo señalización en otro sentido". Asimismo, "queda prohibida la circulación por el casco urbano de vehículos con mercancías peligrosas".