Las obras del 'Etxetxu' se adelantan al próximo lunes

Getxo – Las obras para convertir el Etxetxu del Puerto Viejo en el museo del kalimotxo, previstas para abril de 2021, se adelantan y comenzarán ya el próximo lunes "para garantizar la seguridad y conservación del edificio, que se encuentra apuntalado por su deterioro y con vallado perimetral para evitar daños", según precisó ayer el Ayuntamiento de Getxo. Los propietarios del inmueble, mientras tanto, explican que el Consistorio les ha solicitado que comiencen los trabajos "cuanto antes" y que ellos siempre han ido "de la mano" con la institución local. "A nosotros también nos viene bien empezar ya, así que el lunes haremos la apertura de inicio de obra", aclara Natxo Ugarte, impulsor del proyecto junto a Iñaki de la Torre.

El pasado febrero, se tomaron las primeras medidas de precaución ante el simbólico espacio del Puerto Viejo y a principios de este mes se colocó un nuevo vallado perimetral. "Los informes de nuestro arquitecto dicen que el Etxetxu se encuentra en estado ruinoso, pero según sus estudios, no está para derrumbarse", indica Ugarte.

Sin embargo, los análisis del arquitecto municipal son más contundentes. Así lo explica el Ayuntamiento getxotarra, que, aunque no es el propietario de la construcción, sí actúa como responsable subsidiario: "En febrero y a instancias del Consistorio, se apuntaló en edificio, pero dado que no comenzaban las obras se realizó una inspección por el arquitecto municipal, que emitió un posterior informe de la situación la semana del 6 al 10 de julio, procediendo al vallado perimetral del edificio para evitar daños". Así, ante la opinión del arquitecto del Ayuntamiento, el equipo de gobierno instó a los propietarios a actuar cuanto antes. "Este mismo martes, se reunió la propiedad con el arquitecto y la contrata que realizará la obra y se pusieron en contacto los arquitectos tanto de la propiedad como municipal para coordinar los trabajos a realizar, siendo inminente el inicio de las obras", comunicaron ayer fuentes municipales. La intención de Ugarte y De la Torre era arrancar con las labores en abril del próximo año, para salvar el periodo de lluvias, y llevarlas a cabo en dos fases, parando en verano para así no trastocar esos meses a vecinos y visitantes. Pero ante los últimos acontecimientos, "empezaremos ya sin ningún problema", insiste Ugarte.

La actuación, por lo tanto, se desarrollará durante ocho meses. El edificio recuperará su aspecto original y los soportales se mantendrán como están hoy en día, para que sigan siendo punto de encuentro en el barrio. Luego, en la parte superior es donde tendrá cabida la otra parte de este proyecto, ya que allí se habilitarán dos apartamentos turísticos de unos 45 metros cuadrados con vistas al mar.

