El parque acuático de Gorliz no abre

Gorliz – El parque acuático de Gorliz no llevará este verano su diversión a la playa. Debido a la situación provocada por el coronavirus, el responsable de la instalación, Alain Arrizabalaga, ha optado por no colocar los hinchables en el espigón de Astondo del arenal de Uribe Kosta. "Por la seguridad de todos, hemos decidido no abrir", señala.

Este sería el quinto verano en el que el parque flotante iba a recalar en Gorliz. Su aforo llega a las sesenta personas y los usuarios están próximos unos a otros en las tirolinas, pasarelas, rocódromo, doble banana para balancearse, iceberg, minipiscinas y demás espacios de juegos, así que las medidas de precaución para evitar la propagación del virus dificultaban su funcionamiento habitual y Arrizabalaga ha preferido no proceder a la apertura, en lugar de disminuir el acceso o adoptar otras determinaciones.

El parque estaba abierto desde finales de junio hasta principios de septiembre todos los días de la semana y recibía la visita de cuadrillas de niños, estudiantes y también de mayores.