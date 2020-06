Getxo no prenderá las hogueras de San Juan y la fiesta será virtual

Como era previsible, este año no habrá hogueras por San Juan en Getxo, ni tampoco la fiesta familiar que desde hace unos años impulsan varias asociaciones en el centro de Algorta. Todo ello se sustituirá por la difusión a través de Internet de un vídeo sobre esta celebración.

El Ayuntamiento avisa de que durante la tarde-noche del día 23, la Policía Local "vigilará que no se enciendan hogueras, para evitar concentraciones de personas, que no garantizan el mantenimiento de distancias físicas necesarias para poder preservar la salud". Si bien es cierto que en los últimos tiempos, la localidad no vive las aglomeraciones que se daban en fechas anteriores –en especial en la playa de Arrigunaga–, la actual situación para evitar que la pandemia se expanda ha llevado al Consistorio a extremar las precauciones. Ya en 2017, el Ayuntamiento getxotarra prohibió hacer fogatas en Arrigunaga por la gran cantidad de jóvenes que se acercaban hasta allí y los problemas que generaban con el vecindario, pero la tradición de la sanjuanada se mantenía con fuegos en otros puntos de la localidad, hasta que el coronavirus las ha apagado en esta ocasión. Por eso, la próxima semana no tendrán lugar las actividades en Malakate, de la mano de la asociación Itxas Argia, y en Zubilleta, dentro del programa festivo de esta zona.

Lo mismo sucederá con la fiesta para familias que suelen organizar en la plaza San Nicolás Egizu, Bizarra Lepoan, Albe, Itxartu, Gorrondatxe Kultur Elkartea, Federación Plataforma Inmigrantes y Plataforma Yala, en colaboración con el propio Ayuntamiento. En su lugar, se emitirá un vídeo que recogerá el cuento Suaren festa, de la mano del grupo Kilimar; magia y tradiciones, a cargo de Josu Larrañaga; una sesión de bertsos, y la danza y conjuro de San Juan de Urdiain con Itxartu Taldea. La grabación estará disponible el día 23 día, a partir de las 18.00 horas en el enlacelabur.eus/UmeenSanJuanSua2020 y también se difundirá por redes sociales. Así que los bertsos, los talleres infantiles, las chocolatadas, los postres del mundo, la música... tendrán que esperar hasta el 23 de junio del próximo año.