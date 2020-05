Berango suspende las fiestas de Santa Ana y Santo Domingo

Berango – Berango no podrá disfrutar este verano de sus populares fiestas de Santa Ana y Santo Domingo. El Ayuntamiento ha anunciado su suspensión "con gran pesar" debido a la actual situación de crisis sanitaria. En el caso de las celebraciones de Santa Ana tienen lugar cada año a finales de julio, mientras que las de Santo Domingo se llevan a cabo en agosto.

Sobre esta línea, el Ayuntamiento de Urduliz anunció ayer también la suspensión de las fiestas de Santa Marina y del tradicional concurso de rabú.

"Esta difícil decisión se ha tomado desde la absoluta responsabilidad, anteponiendo la seguridad y la salud de los urduliztarras por encima de cualquier consideración", explica el alcalde de la localidad, Javier Bilbao.

En este sentido, el Ayuntamiento considera que a pesar de los pasos que se están produciendo en la desescalada, "la celebración de estos eventos multitudinarios podría poner en riesgo el cumplimiento de las normas relativas a aforo, control de acceso y mantenimiento de distancia social, y generar peligrosas situaciones de contagio".

Por este motivo, el regidor expone que "se ha tomado la decisión más dura pero también la más responsable, con el deseo de que en 2021 todos los urduliztarras podamos disfrutar con todas las garantías sanitarias de la romería de Santa Marina y el concurso de rabú". Asimismo, el Consistorio urduliztarra agradece a las personas y colectivos colaboradores de ambos eventos, como la asociación Txori Alai, su "comprensión y apoyo a esta medida".

Por otra parte, Berango ha anunciado además la reapertura de las aulas de cultura de Santa Ana y Berangoeta a partir del lunes 1 de junio en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas aunque no habrá servicios de cursos ni gazteleku en Santa Ana, ni ludoteka y ludokluba en Berangoeta. Al mismo tiempo, el lunes también abrirá la biblioteca pero únicamente para "servicio de préstamo". De 9.00 a 10.00 y de 13.00 a 14.00 será el horario para pedir cita y de 10.00 a 13.00 horas el servicio de préstamo. "Los usuarios no podrán tocar los libros y será la bibliotecaria quien se los entregue. En la entrada habrá una caja para depositar los libros de las devoluciones, los cuales permanecerán en cuarentena. Cada persona permanecerá un máximo de 10 minutos en la biblioteca", señalan desde el Consistorio berangotarra.

Museo El Museo Memorial del Cinturón de Hierro también abrirá sus puertas desde el lunes con una serie de restricciones. El horario de visita será los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas. De lunes a viernes por la mañana se podrá pedir cita y no se permitirá el acceso sin cita previa. Habrá un máximo de ocho personas dentro del museo. En cuanto a las recomendaciones, el Consistorio berangotarra solicita a los visitantes "no tocar nada, hacer el recorrido en sentido a las agujas del reloj y mantener la distancia de dos metros". Además, señalan que es "muy importante la puntualidad para mantener el orden y la seguridad, y que será obligatorio el uso de mascarillas y no se podrá entrar al baño".