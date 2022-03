PNV y PSE tachan la nueva consulta popular en Durango de "paripé" y "sin sentido"

¿Está a favor del preacuerdo alcanzado ente el Ayuntamiento de Durango y el Gobierno vasco en el marco del PERI Ferrocarril? Esa es la nueva pregunta que la ciudadanía durangarra deberá responder en la segunda consulta participativa impulsada por el Ayuntamiento en torno al proyecto a ejecutar en los suelos liberados tras la eliminación de las vías del tren a su paso por el municipio. Una consulta cuya votación se abrió ayer de forma telemática y que también posibilitará el voto presencial "para superar la brecha digital", tal y como apuntan fuentes municipales.

No obstante, esta consulta es criticada con dureza por los grupos de oposición en la villa. Para el PNV se trata de un "paripé del equipo de gobierno que solo busca validar su propuesta, que tiene muchas lagunas". Para los socialistas, este proceso carece de sentido porque "el acuerdo político logrado tiene puntos por cerrar y no se deben generar falsas expectativas a la ciudadanía".

La pregunta sobre la que gira esta consulta responde al preacuerdo al que han llegado el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Durango, y que posibilitará la reducción de la edificabilidad en el espacio que acogerá el futuro proyecto del 36%, es decir, los bloques de viviendas que se construirán tendrán una altura media de 7,5 pisos. El primer plan urbanístico recogía edificios de 18 alturas. Desde las filas jeltzales adelantan que esta reducción de edificabilidad que plantean supone "una pérdida considerable del patrimonio de Durango sin ninguna necesidad, por el simple hecho de justificar que reducen el número de viviendas en el ámbito. El equipo de gobierno plantea reducir de 514 a 400 viviendas en el ámbito del PERI además de eliminar el espacio destinado al edificio de servicios y el centro comercial. Esta reducción de edificabilidad supone una enorme despatrimonialización de Durango que cede a cambio 402 viviendas, Pinondo Etxea, el antiguo hospital de San Agustín y además se reduce el presupuesto destinado a la urbanización y el parque de 12 millones a 6", explica la portavoz, Mireia Elkoroiribe.

Así, consideran que no aporta ningún valor añadido a Durango. "Es más, renuncia al espacio equipamental previsto, inicialmente para sede de EuskoTren, y con ello renuncia a la magnífica oportunidad de generar un espacio catalizador de actividad, que sirva para fortalecer el papel de cabecera de comarca de Durango", critican.

"No tiene ningún sentido tal y como se ha planteado, que solo busca validar una propuesta del equipo de gobierno con muchas lagunas", denuncian los jeltzales, en la misma línea que el PSE. Los socialistas consideran que esta consulta no tiene ningún sentido "porque el acuerdo político logrado al respecto tiene todavía puntos por cerrar, como la tasación de las parcelas ofrecidas y el estudio del equilibrio financiero y jurídico de toda la operación". En este sentido, la portavoz socialista, Jesica Ruiz, insiste en que "cualquier acuerdo entre diferentes instituciones es positivo y siempre que sea bueno para Durango contará con nuestro apoyo, pero consultar en estos momentos de nuevo a los vecinos y vecinas no tiene lógica alguna".

A su entender, "no vale decir que se prevé que las viviendas de VPO sean adjudicadas al Ayuntamiento pero que estas condiciones deberán desarrollarse llegado el momento de su construcción. El equipo de gobierno municipal no nos habla claro de qué es lo comprometido y, ante su falta de transparencia, vamos a solicitar al Gobierno vasco que nos traslade las actas de dichas reuniones".

Por este motivo, la representante socialista ha dicho no entender "las prisas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos", y ha recordado que hace un mes se realizó un proceso participativo "que supuso un coste superior a los 30.000 euros, y en el que la participación en los talleres no llegó a 60 personas". Además, "la finalidad de estos talleres era realizar aportaciones que, salvo para recogerse en un informe, no se han tenido en cuenta para nada más", agrega.

"La consulta solo busca validar una propuesta del equipo de gobierno con muchas lagunas" Mireia Elkoroiribe Portavoz jeltzale