1.800 personas buscan trabajo en la oficina de empleo de Zornotza

La oficina de empleo de Amorebieta cerró el pasado ejercicio de 2021 con 1.794 personas inscritas como demandantes de empleo, según la memoria del ejercicio hecha pública por el Ayuntamiento. Uno de los datos más relevantes que recoge es que, por primera vez en los últimos cuatro años, las personas demandantes de empleo que acudieron en busca de orientación fueron más que las que acudieron en busca de intermediación. En cuanto a los perfiles de las personas demandantes, el 72,8% estaban en desempleo en eso momento, frente al 27,2% que estaban trabajando: 488 personas indicaron estar en activo, 154 no estar buscando empleo y 1.306 estar en paro.

Otro dato a destacar es que, de las personas inscritas, el 6,5% era perceptora de la RGI. En cuanto a los estudios se refiere, la gran mayoría de las personas inscritas tenían estudios en Primaria y Secundaria. En segundo lugar, se encontraban las personas con estudios universitarios; y a la par, las personas con Bachillerato o titulación en Grado Medio o Grado Superior.

En cuanto a la captación de empresas se refiere, la oficina de empleo zornotzarra contactó con un total de 821 empresas entre enero y diciembre del pasado 2021. En las llamadas realizadas, se les informó de los diferentes servicios que ofrece la oficina: bolsa de empleo y ayudas de contratación del Ayuntamiento, proyectos, etc. Asimismo, durante la captación, la oficina contactó con todo tipo de sectores como pueden ser la hostelería, electricidad, limpieza, medio ambiente, industria, arquitectura, construcción, audiovisual, soldadura, etc.

La memoria también recoge las ofertas de empleo que tramitó la oficina en 2021 llegando a las 113 para un total de 119 puestos a cubrir. La mayoría de estas ofertas, un 33,65%, provinieron de personas particulares, seguidas del sector servicios, industria, hostelería, comercio, limpieza, peluquería y estética, automoción, administración pública y construcción. Así, se enviaron un total de 456 candidaturas a las diferentes ofertas de empleo, lo que supone un promedio de 7 candidaturas por oferta de empleo. Haciendo referencia a las inserciones, en la memoria presentada se indica que, de las 113 ofertas de empleo ofertadas por las empresas, 31 inserciones se produjeron a través de la gestión que se llevó a cabo desde la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Amorebieta, suponiendo un 27,43% del mismo. Por otro lado, el 35,39% de las empresas cubrieron sus puestos ofertados a través de otras vías de reclutamiento; el 35,39% no realizaron ninguna contratación; y el 3,53% continúan con el proceso de selección. De las personas inscritas en la oficina, la mayoría decidió realizar dicha inscripción in situ, frente a la posibilidad de tramitarlo on line. De esta manera, la oficina zornotzarra dedicó una media de 49 minutos a la atención de cada persona.