San Antonio Ikastetxea de Durango sensibiliza sobre el comercio justo

Adaptándose nuevamente a las medidas sanitarias, San Antonio Ikastetxea de Durango ha vuelto a organizar estos días su consolidado mercado de comercio justo puesto en marcha por los estudiantes de 3º de la ESO con productos proporcionados por el proyecto solidario Kidenda, a favor del comercio justo, iniciativa a la que destinan todos los beneficios. Obligados por la situación sanitaria, por segundo año consecutivo la tienda on line ha sido la alternativa empleada para su puesta en marcha. "Vemos lo que sufre nuestro planeta y queremos trabajar por el cambio a la hora de consumir y apostar por el comercio justo. Lamentablemente este año tampoco hemos podido poner la tienda física, pero gracias a la tienda on line se ha sensibilizado otra vez a la ciudadanía de la importancia del comercio justo", explicó Mertxe Sagastizabal, profesora del centro durangarra.

Sin la posibilidad de instalar un mostrador en la entrada del colegio con una amplia variedad de productos procedentes de Latinoamérica, Asia y África, las nuevas tecnologías, a través de la tienda en la red, ha vuelto a ser fundamental para poder sacar adelante la iniciativa. Como viene siendo habitual, la juventud es la encargada de gestionar todo el proceso desde la compra de productos hasta la entrega del dinero recaudado. Un año más, y a pesar de la pandemia, las alternativas eran numerosas en la tienda digital con una amplia variedad de chocolates, cafés, tés, galletas, etc. La iniciativa también permite que los jóvenes conozcan productos como la panela, considerado el azúcar ecológico más natural procedente de Ecuador. Como siempre, el trabajo en equipo es una de las grandes claves para que el proyecto sea un éxito. En este sentido, la implicación y respuesta del alumnado suele ser muy positiva. "Sin duda alguna los productos que más se venden son el azúcar, cacao, café y chocolate. Es un proyecto importante porque con el comercio justo se respetan los derechos de los productores que cobran lo que merecen por su trabajo y el consumo es mucho más ecológico", valoró con criterio el alumnado participante.

En lo que a la recaudación se refiere, el hecho de hacerlo con la tienda on line reduce la ventas. Así ocurrió el año pasado y en esta ocasión también. A pesar de ello, la valoración del centro durangarra fue muy positiva priorizando siempre la sensibilización que se consigue entre el alumnado en particular y la sociedad en general. "La recaudación siempre suele ser mayor cuando instalamos el mostrador superando incluso los 1.200 euros. Este año con la tienda on line hemos llegado a los 606 euros en venta de productos. Para nosotros es una manera de sensibilizar a todos los cursos del centro para dar a conocer qué es el comercio justo y seguiremos apostando por esta iniciativa", zanjó satisfecha Sagastizabal.