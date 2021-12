Manual de Jon Mikel Euba para lidiar con cada realidad

Transcurridos casi cinco años desde que publicara su primer libro, titulado Writing Out Loud, el zornotzarra Jon Mikel Euba acaba de presentar su último trabajo: Vulnerario. Concebido inicialmente como un remedio para el propio artista, durante su escritura se ha transformado en un manual ameno para todos los públicos, que a modo de remedio se propone como herramienta para afrontar la realidad. En este sentido, la publicación reúne anotaciones sobre la propia escritura, apuntes autobiográficos, conversaciones y casos reales, lecturas y referencias a Ferlosio, Rousseau, Tsvietáieva, Barthes, Natalia Ginzburg, Foucault, Oteiza, Hitchcock, Godard, Murnau y Pasolini, entre otros. Jon Mikel Euba asigna al lector un papel activo, presentándole escenas aparentemente intrascendentes que convierten lo cotidiano en elemento de suspense y análisis. "Yo he sido disléxico y no podía leer. La escritura te obliga a pensar y a ralentizar. Por la rapidez con la que escribía en los exámenes me los tenían que leer conmigo al lado porque nadie entendía lo que ponía", puntualiza sincero.

Reconoce que "pensamos en escribir un libro con dos títulos, uno por cada cara" en una publicación con un proceso creativo un tanto peculiar. Y es que "tengo una manera de trabajar muy particular en la que mando a diferentes personas versiones de una misma cosa y les digo que elijan por mí y voy trabajando a partir de sus respuestas". Con Vulnerario "me ocurrió que se lo mandé a cinco personas y cada una tenía una opinión diferente, así que se produjo una crisis en el método". Y es que "la publicación te enseña lo que generalmente queda fuera; todas las dudas, la construcción y dificultades surgidas para terminarlo, asegura su autor.

De Crear a dirigir



La publicación, con 352 páginas, está dividida en cuatro partes. La primera narra la dificultad de una persona para tomar una decisión, concretamente dejar un trabajo. La segunda parte, Los motivos menores, donde, además de otros casos, se documentan a modo de diario las dificultades del propio escritor para dar forma a Vulnerario. La tercera parte, la más ensayística, se llama Dirigir, dominada por un rasgo donde cuenta cómo, pese a que alguien no tiene capacidad para dirigirse a sí mismo puede hacerlo con otros. El libro se completa con el apartado Más pequeño que lo menor que se refiere a la crisis del método colectivo de trabajo. "Es un libro que todo el mundo puede leer; mi ama se lo acaba de terminar con 92 años. Le he dedicado seis años, hay gente que se lo está leyendo en tres días y no me lo esperaba", valoró satisfecho con la respuesta obtenida.

A sus 54 años, Jon Mikel Euba es un artista cuya práctica le ha llevado a adentrarse en proyectos que conjugan lo performativo con lo didáctico. Licenciado en Comunicación Audiovisdual y Bellas Artes, su obra ha sido expuesta ampliamente y forma parte de colecciones e instituciones artísticas tanto nacionales como internacionales. En 2010 junto con otros artistas creó el proyecto pedagógico experimental Primer Proforma en el MUSAC y la escuela Kalostra en Donostia en 2015. Entre 2014 y 2017 dirigió el máster Action Unites, Words Divide (On praxis, an unstated theory) en el Dutch Art Institute, cuyas sesiones se recogen en el libro Writing Out Loud. "Desde que empecé a dar clases en Holanda me di cuenta de que en inglés escribía con más fluidez que en castellano", aseguró.

Durante los últimos años, se ha centrado en la escritura con el objetivo de definir una teoría técnica a través de la que reflexionar sobre la práctica artística. Su día a día está marcado por las ponencias y una amplia variedad de talleres que imparte. "Escribir puede representar una terapia para mí. Los artistas somos lentos y necesitamos tiempo para elaborar una respuesta", reconoce el zornotzarra.

Trabajando en otro libro que está a punto de terminar sobre unas conferencias que impartió en su día, Jon Mikel prevé poder publicarlo el año que viene. Además, presentará una exposición individual en Móstoles.