Zaldibar estrena hoy un documental con sus vecinos migrados como protagonistas

Dar a conocer la realidad vivida por nueve migrantes vecinos de Zaldibar con sus problemas iniciales a la hora de integrarse en la sociedad debido a los prejuicios racistas aún existentes. Este es el objetivo por el que el municipio estrena hoy el documental Zaldibartik Mundura; 35 minutos de testimonios donde se cuentan las alegrías y tristezas, y se denuncian las discriminaciones sufridas por algunas personas a su llegada a Bizkaia. Ideado por el grupo Zaldibarko Jendeak, "queríamos visibilizar el racismo que sufre la gente y hacerlo en primera persona que siempre impacta más. Este año con la pandemia no pudimos organizar la fiesta multicultural y la subvención que nos da el Ayuntamiento la hemos utilizado para este proyecto", valoran los impulsores del trabajo audiovisual.

Formada por una treintena de vecinos hace un lustro, fue en septiembre cuando Zaldibarko Jendeak comenzó a cocinar este documental. Desde Rumania llegó hace una década Adelina Simona Mitrea. A sus 30 años, ha tomado parte en el documental recordando aquellos duros inicios. "Vine con mi marido buscando una vida mejor y al principio cuesta mucho. Te sientes apartado, te miran mal o no te quieren alquiler un piso porque eres rumana", recuerda con sinceridad la responsable del bar Talka. Liderando el negocio desde hace dos años y medio reconoció que en su trabajo en la hostelería tiene que soportar además "mucho machismo".

Otra de las protagonistas del documental es la colombiana Jenni Grajales Zapata. A sus 33 años, regenta desde hace una década la degustación Ogiberri. "Llegué de Colombia hace catorce años y he vivido en distintos sitios. Zaldibar es el lugar donde más cómoda me he sentido. Desde el principio me acogieron muy bien y te hacen sentir una más. Zaldibar es mi casa y nunca me iría de aquí", asegura agradecida.

También ha participado en el trabajo audiovisual el senegalés Mady Barro. A sus 45 años, y soltando algún bai que otro, insistió en que "Zaldibar es un pueblo respetuoso". Satisfecho del lugar donde vive, ensalzó la importancia que ha tenido el hecho de poder tomar parte en este proyecto. "El documental ha sido una ventana abierta para comunicarnos y una experiencia muy enriquecedora. Conocí a mi mujer en Senegal, vine a Zaldibar por amor y estoy contento de vivir aquí", valora el senegalés residente en el municipio desde hace doce años.

Con integrantes de Rumania, Sáhara, Marruecos, Cuba, República Dominicana, Colombia, Senegal, Mali, Ghana y Nigeria, entre otras nacionalidades, Zaldibarko Jendeak comenzó a funcionar hace un lustro en el municipio. Además de la fiesta multicultural en septiembre, la entidad también organiza concentraciones (Día Contra el Racismo y Día del Migrante), espectáculos teatrales y desarrollan actividades para completar la programación festiva. "Queremos empezar con charlas internas para los socios", adelantan desde la agrupación.

El estreno del documental, creado por los zaldibartarras Ainhoa Zabarte y Unai Urizar, tendrá lugar esta tarde en la antigua biblioteca. Con un primer pase de 17.00 a 17.30 horas y el segundo de 17.30 a 18.00 horas, "parece que está teniendo bastante éxito y seguramente ofrezcamos una tercera proyección", avanzan.

