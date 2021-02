Durango plantará 71 nuevos árboles en diferentes espacios

Enmarcado dentro de los primeros presupuestos participativos en la historia de Durango, esta semana el Ayuntamiento ha comenzado a plantar 71 árboles en diferentes puntos de la villa. Se trata de una de las iniciativas aprobadas en el proceso que tuvo lugar en 2019. Dicha campaña medioambiental contó con el respaldo de 859 votos y las labores de plantación de alargarán hasta el viernes. Además, a finales de mes se plantarán otro medio centenar de árboles. En lo que a los beneficios naturales se refiere, los técnicos municipales prevén que los árboles absorban 1.500kg de CO2 cada año. "A través de los presupuestos participativos, las y los durangueses nos muestran sus prioridades, y nosotras, porque entendemos que la política debe responder a las necesidades reales de la gente, tratamos de responder a sus demandas. En este caso, daremos un paso más en favor de un Durango más verde", señalaron los concejales Aritz Bravo y Jorge Varela.

Los primeros presupuestos participativos de Durango que contaron con una partida económica de 600.000 euros no estuvieron exentos de polémica. La oposición, liderada por el PNV, reprochó y lamentó que pese a que compartían el fondo de la iniciativa, no les ocurría lo mismo con la forma de dichos presupuestos. En este sentido, la portavoz jeltzale, Mireia Elkoroiribe, criticó con dureza el primer proceso participativo demandado una "participación real" que no estuviera limitada a la presentación de 16 proyectos elegidos por el propio equipo de gobierno entre los cuales la ciudadanía tenía que elegir. Ya en su día, Elkoroiribe aseguró que con aquel proceso "no se daba ninguna posibilidad a los vecinos a que propongan otros proyectos diferentes y esto no es una participación real".

En este sentido, Elkoroiribe citó municipios como Abadiño, Zaldibar y Atxondo (gobernados por el PNV) en los que en el proceso se recogieron las propuestas vecinales. Y "por poner algún ejemplo donde ahora gobierna EH Bildu, en Galdakao también han recogido las propuestas ciudadanas", defendió Elkoroiribe.

En los segundos presupuestos participativos de 2020, cuyos proyectos se ejecutarán este ejercicio, el equipo de gobierno dio un giro a la campaña permitiendo a los durangarras presentar sus propuestas desde el inicio del proceso de cara a que el resto de la población pueda elegirlos para que lleguen a ser una realidad.

Finalmente, 2.895 durangarras tomaron parte en el proceso que permitió decidir cómo invertir 600.000 euros del presupuesto municipal. En lo que a los proyectos se refiere, se llevarán a cabo una docena con 574.000 euros. Algunas de las propuestas más demandadas fueron con 2.177 votos la de ampliar la partida con 100.000 euros para la mejora de iluminación, puntos negros, pasos de cebra y el arreglo de cuadros eléctricos.