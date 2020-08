Nagore Ereño, la primera mujer en presidir el Iurretako

Dejó el fútbol por una lesión y ahora, A sus 44 años, se convierte en la primera mujer en presidir la entidad

EL fútbol siempre ha estado muy presente en la vida de Nagore Ereño, pero a partir de ahora lo estará aún más. Y es que la zornotzarra es la primera mujer que preside el Iurretako Kirol Taldea. "Para mí es todo un reto. Siempre había comentado que para ayudar al club estaba para lo que hiciera falta y me animaron a coger el cargo", explica ilusionada, reconociendo que "nunca me había imaginado ser presidenta y todavía me cuesta asimilarlo".

En este nuevo reto, Ereño cuenta con el apoyo incondicional de su marido, Fran Martín, que las dos últimas temporadas ha desempeñado labores de utillero con el primer equipo y también se ha incorporado a la nueva directiva. Un equipo de trabajo formado principalmente por padres y madres de hijos que militan en categorías inferiores del club o en la escuela de fútbol Gertasport. "Con Xabier y Aimar no salíamos del campo de fútbol y nos hemos animado a ello", confiesa la presidenta, madre de dos hijos. En esta nueva aventura también estará acompañada por otra mujer, Ruth, por lo que Ereño deja claro que "si entran más mujeres, mejor. Serán bienvenidas".

El vínculo de Nagore Ereño con el deporte rey se remonta a su época como estudiante y recuerda con cariño cómo fueron sus inicios en el fútbol en el colegio María Goretti, donde siendo una niña, donde disfrutó de sus primeros partidos de futbito. A los 14 años dio el salto al fútbol 11 en el Ikesi, de Amorebieta, para después recalar en Larrakozelaia y defender durante más de una década los colores del Iurretako, club que hoy preside. "En el campo de fútbol de Iurreta conocí a mi marido. Me casé un 26 de octubre, al día siguiente me fui a jugar el partido y el lunes nos fuimos de viaje de novios. Lo que hace un balón", repasa entre risas rememorando los 25 años que lleva con su marido, 18 casados. Precisamente, el fútbol marca el día a día de esta mujer que reconoce que "nuestra vida social gira en torno al campo de fútbol", y de hecho cuenta con tres carnés de socio del Eibar en casa, donde hay división de opiniones sobre el club al que seguir. "Estamos desunidos en el fútbol: yo soy del Athletic y mi marido, del Real Madrid", cuenta entre risas.

Durante su trayectoria en el terreno de juego se desempeñó como centrocampista, también jugó en el Amorebieta y llegó a fundar el Zorrontzako. En este sentido, repasa con orgullo cómo el conjunto zornotzarra "al principio era solo de chicas y ganamos la liga el primer año".

Ereño, competitiva cada vez que disputaba un partido, tuvo que dejar los terrenos de juego en su segunda etapa en el Iurretako. Fue a los 29 años y tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla, precisamente jugando en el Zorrontzako. "Fue duro tener que dejarlo por una lesión porque habría seguido jugando más tiempo. Ahora lo que más me gusta es ver a mis hijos jugar y disfrutar del fútbol", asegura a sus 44 años la que fuera capitana del Iurretako, Amorebieta y Zorrontzako.

Ascenso a Tercera



En su nueva etapa al frente del Iurretako, Nagore Ereño tiene muy claros los objetivos que le gustarían cumplir: "Me encantaría subir a Tercera porque el club se lo merece". Y para conseguir ese desafío ensalza la necesidad de potenciar el trabajo en las categorías inferiores y, puestos a pedir, "me haría mucha ilusión recuperar el equipo femenino, aunque sé que es algo muy complicado".

Con muchas ideas y proyectos en mente, la nueva presidenta también se muestra preocupada por la situación provocada por el covid-19. Y es que la incertidumbre de cuándo y cómo se reanudará el fútbol escolar y aficionado en Bizkaia siembra dudas en la recién estrenada junta directiva. Lo que sí tiene claro el grupo de padres y madres es que "lo que queremos es que los niños se queden en Iurreta y disfruten del fútbol", zanja la primera presidenta en la historia del Iurretako Kirol Taldea.