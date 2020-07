El batzoki de Iurreta, con el sabor africano de Davson

Catorce años después de dejar su dakar natal, Mariana Devis inaugura mañana el local que regentará en Iurreta

Han pasado catorce años desde que Mariama Devis, más conocida como Davson, dejó Senegal para trasladarse al barrio abadiñarra de Muntsaratz. Hoy, se muestra ilusionada de poder cumplir uno de sus sueños: abrir su propio negocio relacionado con la hostelería. A sus 44 años, Davson se hará cargo del ba-tzoki de Iurreta y en la jornada de mañana tendrá lugar la inauguración oficial. Divorciada hace cinco años, llegó a Muntsaratz por amor. "Vendí todo lo que tenía en Senegal para venir aquí. Quiero hacer algo por Iurreta y que la gente sea feliz cuando venga al batzoki", repasó entusiasmada sus intenciones.

Nacida en Dakar, Davson cuenta con experiencia en la hostelería. No en vano, regentó un bar restaurante con pensión y discoteca en Senegal. Antes, ya había pasado por diferentes locales relacionados con la hostelería e incluso dirigió varias tiendas de ropa trabajando como autónoma. "Me considero una persona emprendedora. Poder llevar ahora el negocio es un orgullo y tengo muchas ganas de ponerme a trabajar", remarcó.

Priorizando la esencia de lo vasco, con una amplia barra de pintxos y raciones entre las que no faltarán las rabas, el batzoki también ofrecerá menú del día, de lunes a viernes, y uno especial los fines de semana. El toque africano vendrá con algunos platos típicos de Senegal. Así, una de las grandes alternativas será el denominado Thiebou dieun, arroz con pescado. En este sentido, los zumos naturales africanos, destacando uno de jengibre con limón, también serán otro de los atractivos. "Queremos mantener el mismo ritmo que se venía ofreciendo, pero con el toque africano", puntualizó la responsable.

Ensalzando la importancia del pintxo-pote, Davson contará con la ayuda de una persona en la cocina y otra en la barra. Hace unos días, la nueva responsable quiso presentarse al resto de hosteleros y se mostró agradecida con la respuesta obtenida. "Hay gente amable y maravillosa en Iurreta; les he pedido consejo y me están ayudando desde el principio", agradeció añadiendo que "me siento protegida".

Desde su llegada a Muntsaratz, Davson no ha podido trabajar en la hostelería. Tras formarse en varios cursos, llegó a hacer prácticas en el Gran Hotel Durango, pero sus labores han estado dedicadas a la limpieza y el cuidado de mayores. Ahora, se muestra muy ilusionada de poder hacerse cargo del negocio y pretende hacerlo desde la humanidad que transmite. "Todos somos iguales; me gustaría que el batzoki sea punto de encuentro para gente de aquí y también para africanos. Solo se vive una vez y tenemos que afrontar la vida de la manera más feliz posible", defendió con sentimiento.

Quienes no se perderán la inauguración del viernes, a partir de las 19.00 horas, serán sus tres hijos, todos nacidos en Bizkaia. Laura, de doce años, fue la primera niña africana en el barrio abadiñarra y nació el 3 de febrero, San Blas. Le siguió Basi, de 10 años, y Lashwana, de siete años. "Lo son todo para mí", aseguró enseñando una camiseta con la foto de los tres. Con especial cariño habla también de su madre y hermana que viven en Senegal y a las que pudo visitar hacer tres años. "Mi sueño es traer a mi hermana Adeline, que se dedica a la pastelería, y trabajar juntas", auguró deseosa.

"Todos somos iguales; me gustaría que el batzoki de Iurreta sea punto de encuentro para africanos y personas de aquí"