Regalos originales en Bilbao para conquistar por San Valentín

Cupido reparte pasión y amor entre los y las enamorados en forma de regalos originales. Aunque para muchas personas este día no es más que una fecha comercial, cada vez son más lo que se rompen la cabeza para sorprender a su pareja o por qué no, a los amantes. Hay miles de maneras, solo hay que dar con ese detalle que sirva para conquistar un poco más el corazón del amado o amada.



Aunque los más clásicos se siguen decantando por los bombones y perfumes, hay quien busca dar con ese detalle que deje boquiabierto a la pareja. Globos que salen de cajas sorpresa, circuitos de spa, tartas con fotos, copas con el nombre de la pareja grabada y desayunos y meriendas personalizadas son algunas de los detalles que se encargan para celebrar el mes del amor. Aingeru Martín lo tenía claro: "Yo no he sido original. Invité a mi chica a comer para celebrar el día de los enamorados", relata este joven de Erandio. Sin embargo, hay quien intenta dar un paso más y buscar la originalidad en el detalle.



En Bilbao, en la calle Indautxu 3, Miren lleva 9 años elaborando dulces, desayunos y meriendas personalizadas en Lord Cup Cake, una pastelería creativa a medida: "A la gente le gusta ser original. Aunque para algunos puede resultar muy americano en Bilbao cada vez se suma más a la moda de regalar cajas de dulces sorpresa, con forma de corazón, de flores...", explica.







REGALOS DULCES Y PICANTES

GLOBOS DE COLORES

"Es un detalle muy dulce que a la gente le gusta mucho", explica Miren.Hay quien quiere ir más allá y se decanta por un regalo no solo dulce sino también picante y con forma de genitales masculinos.La atrevida propuesta causó furor en Madrid en el año 2019, y desde octubre del año pasado se asienta en Bilbao y ofrece a la posibilidad de comprar 'vergofres' y 'chochofres' de La Verguería de la calle Correo. "Me parece", cuenta Iker Ruiz, un joven que se ha acercado por la tienda, pero se la ha encontrado cerrada por la mañana. "Por la tarde volveré. Le voy a regalar a mi pareja un gofre con forma de pene sabor chocolate kinder que le gusta mucho", ha dicho con una sonrisa pícara.Lo importante es celebrar el día de los enamorados o, como dice Marisa Esther Gutiérrez, vecina del barrio de Santutxu, "todo febrero, que es el mes del amor y se puede alargar lo que nos dé la gana". "Que te hagan un detalle, no tiene por qué ser solo de tu pareja, puede ser de tus hijos, de tus amigos... lo importante es demostrar el amor".Los globos de colores que se asoman en cajas también suele ser un regalo que gusta y que se ha puesto de moda por San Valentín como regalo sorpresa. En la villa hay varias tiendas en las que se pueden adquirirde corazones para que el momento sea inolvidable. Una de ellas es la boutique del Globo en la calle Gordoniz de Bilbao. "Me regalaron un caja y me encantó cuando abrí la caja empezaron a salir un montón de globos. Me hizo mucha ilusión", concluye Tamara Sáez.