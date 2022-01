Un máximo de 2.500 euros con las AES de Bilbao

El Ayuntamiento de Bilbao abre hoy lunes el proceso para la solicitud y la tramitación de las Ayudas de Emergencia Social (AES) del actual ejercicio. Desde el pasado año, el Consistorio adelantó al primer trimestre la gestión de estas ayudas con el objetivo de llegar al mayor número de personas y poder garantizar una adecuada organización para la atención a las personas usuarias. Se prioriza el uso de la web municipal, sin necesidad de firma electrónica o usuario y contraseña.

No obstante, el Ayuntamiento de Bilbao, consciente de la existencia de la brecha digital, habilitará otros medios para acompañar a las personas que muestren dificultades para la realizar la tramitación on line, bien a través de una llamada al 94 420 59 66 o bien se facilitará una cita presencial cuando no sea posible otro tipo de tramitación. Respecto a las cantidades que las personas beneficiarias pueden percibir , el Ayuntamiento de Bilbao ha determinado que la cuantía máxima atribuida a un expediente será de 2.500 euros. Esta cifra podrá superarse en situaciones excepcionales en las que se justifique la necesidad mediante los informes pertinentes.