Las rentas en la zona 'premium' de la Gran Vía de Bilbao más elevadas oscilan entre 25.000 y más de 100.000 euros al mes

La plaza comercial de Bilbao sigue siendo atractiva para los inversores, pese a que los cambios de consumo repercuten sobremanera en las ventas. El coronavirus tampoco ha beneficiado al comercio, que ha visto perjudicado sus cuentas de beneficio. Como consecuencia a los cierres se suceden las nuevas apertura que tienen que batallar con los precios de los alquileres. En la zona premium de la Gran Vía de Bilbao pueden pedir más de 100.000 euros al mes por la renta de un local, aunque la horquilla de precios en la Milla de Oro bilbaina se sitúa entre los 8.000 y los 50.000 euros. Sin embargo, la coyuntura económica unida al descenso en el consumo ha llevado también a rebajar el precio de los alquileres un 20% en la zona VIP de Bilbao y un 30% en aquellos locales ubicados en zonas menos exclusivas de la villa. En la actualidad el precio del metro cuadrado se sitúa en los 170 euros, cifra que varía a medida que el local se aleja de la Milla de Oro. Son de hecho las grandes marcas de lujo y los operadores de gran consumo –dispuestos a pagar grandes sumas por un enclave bien situado– los que copan la mayor parte de los espacios disponibles en las zonas estratégicas.

En menos de medio kilómetro –tramo que comprende desde la plaza Circular hasta la plaza Moyúa se concentran los locales más caros de toda la villa. A partir de ahí, según explica Patricio Terry, responsable de locales y oficinas en la inmobiliaria Inmoempresas, el precio por metro cuadrado varía dependiendo de la cercanía con la zona VIP. "En Bilbao la variedad de locales comerciales en alquiler es amplia, pero muchas veces no es fácil dar con el local por las dimensiones del mismo, por la ubicación o por el precio del mismo", concreta el experto.

A pesar de todo, los espacios siguen siendo altamente demandados y la disponibilidad de locales en zonas prime continúa siendo, en muchos casos, poco menos que anecdótica. De hecho los pocos locales que en la actualidad permanecen vacíos –como el que albergó la firma catalana Desigual en plena Gran Vía– solo esperan la llegada de ese operador que esté dispuesto a pagar lo que piden: "Esos locales vacíos en las zonas más exclusiva de la Gran Vía pertenecen a fondos de inversión que pueden aguantar un tiempo sin arrendarlos hasta que aparezca una franquicia o empresa que pueda soportar las rentas que fijan y que superan los 25.000 euros", concreta Terry.

Ante el esfuerzo económico que exige hacer frente a los altos alquileres de un local en zonas exclusivas, a los pequeños y medianos comerciantes les quedan pocas opciones frente a los gigantes del comercio, al margen de optar por zonas más asequibles para los bolsillos, pero eso sí, en general, mucho menos lucrativas y visibles.

Sin embargo, el problema al que se enfrenta el comercio de ciudades como Bilbao no solo pasa por el precio de los alquileres sino también al cambio en los hábitos de consumo y a los modelos comerciales. "Antes de abrir un negocio a pie de calle hay que tener muy claro no solo el sitio, sino el modelo de negocio que se va instalar. Ahora mismo, en esta época de incertidumbre por la que atravesamos, poner en marcha un comercio no resulta rentable", argumenta el presidente de bilbaoDendak, Rafael Gardeazabal.

Colas para alquilar



Paradójicamente y pese a los cierres de locales emblemáticos en la villa, cuando un negocio baja la persiana para siempre como la firma de calzado New Balance siempre hay otras como Foot Locker, también de calzado, dispuestas a abrir.

El espacio donde se ubica desde hace cinco años El Corte Inglés en Gran Vía 20 y cuya actividad se trasladará en agosto a las oficinas centrales, ya tiene varios interesados: "Es un edificio en zona prime que despierta mucho interés". Eso sí, el interesado tendrá que ser una empresa de solvencia como el dueño de la marca Uniqlo quien ya se mostró interesado por el local que ocupó hace años El Corte Inglés en Ercilla. En unos meses el emblemático espacio de Gran Vía 20 quedará libre y se abre una gran oportunidad para ocupar la que es una ubicación de oro.

LoCALES

Precios. En la zona 'premium' de la Gran Vía la horquilla de precios oscila a partir de los 8.000 euros y puede alcanzar los 50.000 euros. Incluso hay un local cuya renta supera los 100.000 euros.

Vacíos En la actualidad en la 'Milla de Oro' son pocos los locales que permanecen vacíos. Los espacios pertenecen a fondos de inversión que pueden aguantar un tiempo sin arrendarlos a la espera de que un operador de peso esté interesado en ese local.

INTERESES

Bilbao sigue siendo una plaza CON TIRÓN

Pese a la incertidumbre, Bilbao sigue despertando interés para los inversores que buscan locales en las zona más exclusiva de la capital vizcaina.

"En la Gran Vía hay pocos locales vacíos; Bilbao sigue teniendo tirón comercial" Patricio terry Inmobiliaria Inmoempresas