La empresa de eventos con globos de Esti y Sonia

Emprender es, en muchas ocasiones , arriesgar, pero a estas dos bilbainas el riesgo no les asusta. Esti y Sonia se imaginaron hace tres años cómo sería su vida si hicieran lo que realmente les gusta: dedicarse a los eventos con globos. Más allá de imaginar, quisieron hacer su sueño realidad y compaginándolo con su trabajo en el supermercado han montado su propia empresa: Globo Jaia Events.

Decidieron adentrarse en el mundo del globo cuando en una comunión vieron una muñeca hecha de globos y Esti quiso que su hijo tuviera algo similar en la suya. "Fue imposible encontrarlo en poco tiempo en Bilbao y los precios eran altísimos. Sonia dijo que lo podríamos hacer nosotras, empezamos a investigar y al final lo hicimos", cuenta Esti.

Desde entonces, decidieron que "la magia del globo" había llegado a sus vidas para quedarse. Sin embargo, emprender "no es fácil", así que decidieron crear su empresa de la mano de Bilbao Ekintza. "Nos enteramos a través de Bilbao Ekintza que nos daban ayudas a emprendedores, estábamos haciendo el trabajo desde nuestras casas y eso tampoco podía ser, necesitábamos un local y eso significa pasta, estábamos ahorrando todos los meses pero es mucha inversión. Así que hablamos con Bilbao Ekintza y nos han dejado un local para trabajar por el que no pagamos nada durante 15 meses", relatan sobre el apoyo que han recibido por parte del Ayuntamiento de Bilbao.

Recibieron el local y empezaron a trabajar a destajo para llegar a todos los pedidos que tenían para eventos y fiestas que habían aumentado con las navidades, compaginándolo con el trabajo en el supermercado, mañana y noche. Sin embargo, no todo salió como ellas esperaban, ya que, pocos días después de montar el local y empezar a trabajar, entraron a robarles y les "pincharon los trabajos".

"El primer día que nos dieron el local nos robaron. Trabajamos hasta las doce de la mañana por tema de Olentzero y estas cosas, luego fuimos al súper a trabajar y después estuvimos hasta las 12 de la noche trabajando con los globos. Volvíamos a las 6 de la mañana del día siguiente para terminar y entregar, y cuando vinimos nos habían entrado por la ventana. Nos habían pinchado los trabajos, encima los ladrones estaban dentro porque no sabían que íbamos a ir tan pronto", relatan. "Es mucho dinero invertido, cuando vimos todo nos llevamos un gran disgusto pero pensamos: son cosas que pasan en la vida", se lamentan.

adeptos al globo

Sin embargo, tras ese incidente, que es ya una anécdota para Esti y Sonia, han seguido haciéndose un hueco en el mundo del globo en Bilbao que, según cuentan, "tiene su cabida". "Los vascos no conocemos mucho el mundo globo, pero sí que hay gente, los latinos, por ejemplo, que no se imaginan una fiesta sin globos; no me imaginaba que habría tanta gente, antes de meterme en esto, que le gustara tanto los globos", señala Sonia.

Aseguran que quieren trabajar con globos pero no a cualquier precio: "no vendemos cualquier cosa, nos preocupamos mucho de los detalles, de personalizar, de que sea fino, son muy bonitos, esto no lo ves en cualquier sitio. No sé cuál será nuestro futuro pero lo que sí sé es que no queremos vender cualquier cosa".

"Mucha gente piensa que los globos son cosa de comprar en el chino y cuando ves esto sabes que no lo encuentras por ahí y entonces empiezas a darle vueltas de cómo se ha hecho. Mucha gente se muestra muy sorprendida con las cosas que hacemos porque no es algo fácil de ver. Hay niños que cuando les hemos entregado su regalo en forma de globo lloran de la emoción", explican emocionadas.

Y, es que, además de globos diferentes, estas dos bilbainas realizan un trabajo artesanal con los globos que va desde la creación de centros de mesa a la construcción de un 'niño globo' con señas identificativas del niño o niña al que imita, como su equipación de fútbol o el color de su pelo.

