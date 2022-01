Un programa experimental en Bilbao favorece el empleo a mayores de 45 años

El Ayuntamiento de Bilbao no quiere que ningún bilbaino se quede sin hacer su sueño realidad, por ello, a través de BIG Bilbao, Centro de Emprendimiento de Bilbao Ekintza, apoyan a todo aquel que lo solicite en la creación de una nueva empresa. Desde 2017 se han apoyado 1.335 proyectos empresariales, se han creado 509 empresas y 708 empleos. A la espera de la redacción del balance de 2021, el director general de Bilbao Ekintza, Javier Garcinuño, asegura que "el dato que vamos a dar es de incremento en relación al 2020".

Tras cuatro años asesorando y apoyando una diversidad de ideas de negocio, Bilbao Ekintza ha querido dar un paso más y ha creado Berriz, un programa específico para personas mayores de 45 años en el que, además de mejorar la empleabilidad por cuenta ajena, se les ofrece la oportunidad de emprender. "Es un programa que está dirigido a esas personas de más de 45 años que están intentando trabajar y pensando en mejorar su empleabilidad por cuenta ajena. Les estamos diciendo que sí, que vamos a trabajar ese ámbito, pero tratamos que vean también en el trabajo por cuenta propia una oportunidad, que vean que existe una posibilidad, que es trabajar por su cuenta, desarrollar una actividad de autoempleo", explica Garcinuño. "Son esas personas para las que el mercado laboral no es especialmente amable; en muchos casos son mujeres y tienen una cualificación reconocida", especifica.

Se trata de un programa que está en marcha desde hace escasos meses, que está aún de forma experimental, pero que ya trabaja diversas posibilidades de emprendimiento con varios ciudadanos. "Existen una serie de módulos en los que se pueden trabajar la marca personal, la búsqueda de la mejor propuesta de valor...", cuenta, con el fin de explicar que el trabajo de Bilbao Ekintza en el programa Berriz es "igual" que el que se desarrolla a través de BIG Bilbao.

Según cuenta Garcinuño, en la villa hay cada vez más emprendedores y señala que con los años se ha identificado un perfil común entre ellos. "La mujer claramente se incorpora como una persona emprendedora; las mujeres se sitúan ya en más de la mitad de las personas que emprenden. Normalmente el rango de edad está ente los 35-45 años y vienen con una formación universitaria o con una serie de conocimientos sólidos", explica.

Asimismo, destaca que el emprendimiento en Bilbao no es exclusivo de bilbainos ya que "cada vez hay más personas que no han nacido en Bilbao, en Euskadi, con ese carácter de inmigración, de diversidad cultural que vienen a nuestros servicios".

A través de BIG Bilbao, Bilbao Ekintza aborda junto a los emprendedores "las lineas que tienen que ver con definir la idea que tienen de puesta en marcha de la actividad, esa idea cómo contrastarla y ver cómo podemos mejorarla". A través del asesoramiento pretenden conseguir que "el proyecto empresarial tenga la mayor solvencia posible, una gran posibilidad de éxito".

Garcinuño cuenta que "lo que caracteriza al servicio que prestamos es, además de la gratuidad, que los proyectos desarrollados por el área de emprendimiento, por el área BIG de Bilbao Ekintza, tienen un porcentaje altísimo de durabilidad, superando la barrera de los tres años".

proyectos "más sofisticados"



Con el paso de los años, cada vez más bilbainos y bilbainas se han hecho eco de la posibilidad de emprender junto a Bilbao Ekintza y según cuenta su director general, "los proyectos cada vez vienen más depurados". "Estamos percibiendo que están llegando más peticiones de servicio y que los proyectos cada vez vienen más depurados, cada vez se accede a más información, se analiza más qué tipo de oferta existe y se busca una oportunidad diferencial; los proyectos son cada vez más sofisticados", apunta.

Sin embargo, puntualiza que a pesar de que los proyectos que se presentan están muy elaborados, "no quita que haya que analizarlos". "Existe un riesgo de que el emprendedor se enamore de su idea y eso es un riesgo por el que todos pasamos. El hecho de que te enamores hace que en ocasiones no seas lo suficientemente crítico con ella, por eso es bueno que una persona ajena a ti analice esa idea contigo e incluso vea las dificultades que te vas a encontrar, las carencias o puntos que no has analizado suficientemente", remarca.

Por todo ello, anima a que todo aquel que tenga una idea de proyecto se acerque a Bilbao Ekintza para conseguir hacer de su sueño de empresa, una realidad.

perfil de emprendedor

Mujer. Las mujeres suponen más de la mitad de las personas emprendedoras en la villa.

Entre 35-45 años. El grupo mayoritario de emprendedores se sitúa en una franja de edad entre los 35 y 45 años, aunque se ha detectado un nuevo grupo de mayores de 45.

empresas

509

Desde 2017 se han creado 509 empresas con Bilbao Ekintza.

"Las mujeres se sitúan ya en más de la mitad de las personas que emprenden a través de Bilbao Ekintza"