Personas sin recursos disfrutan de la comida gratis del Erronda Zaharra de Bilbao

Cuarenta personas brindaron por 2022 y compartieron una velada agradable el día de Nochebuena en Bilbao. El lugar no fue otro que el acogedor y cálido comedor del restaurante bilbaino, Erronda Zaharra. El cocinero y responsable del establecimiento, Oscar Pérez López, organizó la comida solidaria para invitar a personas sin recursos.



Como todos los días Oscar madrugó el viernes para abrir a las cinco de la mañana la persiana de su local, ubicado en el barrio de Uribarri, pero ese día, según explicó se levantó con otra ilusión. "Para mí es un día bonito. Ver a estas personas cómo disfrutan y comparten un momento agradable en compañía de otros comensales que tampoco lo están pasando bien, eso no tiene precio. Ellos me regalan más de lo que yo les doy con esta comida", destacó el mismo viernes.





EL MENÚ SOLIDARIO

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

LLAMADA DESDE BOLIVIA

En la cocina tenía todos los ingredientes preparados para elaborar laque sirvió a los comensales de la que sin duda se convirtió en una comida bañada en fraternidad y generosidad. De postre no faltaron los polvorones y para beber sirvieron vino, refrescos y agua: ". Estoy preparando la comida para que esté todo listo", confesó pasadas las once de la mañana.La hora de la convocatoria eran las 13.00 horas.Poco a poco y de manera ordenada los comensales se fueron acercando hasta el establecimiento y ocuparon sus sitios. Para la mayoría, esa fuee incluso para algunos de la semana. "Hay gente que pasará estas navidades sola y muchos no tienen dinero ni para comer", recordó.Según relató Oscar fue hace dos años cuando viendo la situación del barrio decidieron poner en marcha la iniciativa. "La primera vez salió muy bien y para el equipo del Erronda Zaharra fue". Con la pandemia del coronavirus la situación económica y social de las personas que ya presentaban problemas inevitablemente se ha ido agravando. Por esa razón el restaurante Erronda Zaharra decidió tras el parón del año pasado y respetando todas las normas sanitarias del coronavirus,y volver a invitar a personas sin recursos: "Las cosas están peor. Lo vemos todos los días", explicó el cocinero. "Es duro no tener dinero ni para comer. Son fechas especiales y pese a todo lo que estamos viviendo por la pandemia creo que no debemos perder de vista de que hay mucha gente que tiene menos que nosotros", volvió a recordar. Partiendo de la filosofía de que con un poco de cada uno se puede ayudar a muchas personas, el responsable bilbaino no dudó este año enpara él.Lo que no se esperaba era la repercusión mediática que iba a tener la noticia después de que DEIA recogiese la historia en sus paginas . "Esta segunda vez me ha desbordado.por la noticia que publicasteis", comentó.Desde el pasado 18 de diciembreTambién le han llovido las peticiones de entrevistas en televisiones, radios y otras publicaciones que se han hecho eco de esta historia. "Yo no estoy acostumbrado a esto.", aseguró con esa humildad que le caracteriza a este hostelero de gran corazón.Tal ha sido el alcance de la noticia de laque la iniciativa saltó el charco y llegó hasta Latinoamerican a través de la redes sociales y de la página web DEIA. eus. Oscar recibió llamadas hasta desde Bolivia: ". Que te hagan una vídeollamada desde Bolivia para agradecerte y felicitarte te hace entender que realmente algo estamos haciendo bien". Incluso, los vecinos y vecinas del mismo barrio también se volcaron con esa comida y a lo largo de la pasada semana fueron infinidad los que se acercaron hasta el restaurante para realizarque sirviesen para apoyar la comida. "Es maravilloso ver que la gente se vuelca con el barrio. Eso te anima a seguir adelante y ver que merece la pena. Muchas de esas personas son de aquí, las conocemos y sabemos que no lo están pasando bien".En DEIA.eus también fueron cientos los comentarios que se recogieron, la inmensa mayoría destacando la generosidad de Oscar y de su equipo. María Elia Alonso Valls dejó el siguiente mensaje: "Es un inmenso placer ver que todavía existen personas con un gran corazón y generosidad, todo lo que se hace con humildad y empatía os será devuelto con creces, gracias en nombre de esas cuarenta personas que tendrán una feliz navidad gracias a vosotros". Ángeles Navarro López también le dedicó unas palabras: "Tenéis un alma limpia y pura, con vuestro esfuerzo, dedicación y trabajo conseguiréis lo que os propongáis; os deseo mucha suerte en la vida os lo merecéis".Este año la comida del Erronda Zaharra no solo ha endulzado la vida de cuarenta personas sin recursos si no que ha alimentado de solidaridad el barrio bilbaino barrio de Uribarri. Oscar ya ha adelantado a este periódico que volverá a organizar una tercera comida en 2022. "No hay precio que pague esto. Es una gran satisfacción ver a la gente feliz, contenta... No hay duda que repetiremos", concluyó.