Mari Domingi y Olentzero: "Estamos muy nerviosos, pero deseando recibir a los txikis"

Mari Domingi y Olentzero han hecho un pequeño hueco en su apretada agenda para recibir a DEIA en el Teatro Arriaga de Bilbao. A pesar de que están muy atareados han querido estar con nuestros lectores a través de deia.eus para felicitarles la Navidad y desearles un feliz 2022. "No hace falta ninguna kalejira para ver a Olentzero y Mari Domingi", han comentado.

Será precisamente en el teatro Arriaga donde este viernes Mari Domingi y Olentzero ofrezcan a los niños y niñas–acompañados de los galtzagorris– un espectáculo con el que pretenden ilusionar a los más pequeños: "Estamos muy nerviosos, pero deseando de ver este viernes a los txikis de la casa", han explicado.

En el montaje teatral no faltará la fantasía y la magia, tan necesaria, según ha dicho Mari Domingi para conseguir que los deseos se conviertan en realidad. Nos han recibido vestidos con sus mejores galas y en el encuentro, desarrollado en el foyer del Arriaga, han aprovechado para tranquilizar a los niños y niñas preocupado por la salud de ambos. "No os preocupéis. Estamos muy bien. Comemos sano, mucha fruta y verdura para no caer enfermos", han comentado.

Mari Domingi y Olentzero han agradecido a los niños y niñas lo bien que se han portado en la pandemia y el grado de responsabilidad que han demostrado. "¡Sois los mejores!". Por eso, el carbonero y su compañera de viaje han confesado que este año apenas van a repartir carbón: "Tenemos cientos de juguetes. Hay de todo, muñecas, bicicletas, patinetes, libros, consolas... Lo tenemos todo preparado".

Antes de retirarse a descansar –este viernes va a ser muy largo para ellos– han pedido a los niños y niñas que por la noche se vayan a la cama temprano porque empezarán pronto a repartir los regalos y así poder llegar a todas las casas: "Ninguno se va a quedar sin su regalo".