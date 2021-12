La moda de calidad desfila en Bilbao

Luces, música y una imponente pasarela. El Palacio Euskalduna se visitó en la noche del sábado de gala para acoger la XII edición de la pasarela Bilbao, la gran referencia de la moda en la villa. El evento fue organizado por Bilbao Centro y en él colaboró DEIA junto al Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia, Laboral Kutxa, MetroBilbao y Telebilbao.

Cientos de personas asistieron al evento, que se retransmitió también en streaming, para apoyar al sector de la moda y reivindicar la calidad de las prendas de los comerciantes y diseñadores de Bilbao.

El evento comenzó con la inauguración por parte de Olga Zulueta y Jorge Aio, directora creativa y gerente de BilbaoCentro. Quien marcó el inicio del desfile fue el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, Xabier Ochandiano.

La pasarela inicial corrió de parte de creadores jóvenes y consolidados. En ella mostraron sus propuestas artísticas que deslumbraron a los asistentes en Euskalduna.

La XII edición de la pasarela Bilbao contó como invitado especial con Anthony Sánchez. Empezó su carrera en Bilbao y ahora la desarrolla en Barcelona y el sábado aseguró que estaba "encantado" de volver a Bilbao, la que fue su "casa durante muchos años". Sus diseños no dejaron indiferente a nadie. Creación y prêt-à-porter desfilaron sobre la pasarela, complementándose y deslumbrando.

Otros de los diseñadores que también mostraron sus diseños fueron Farah y The Curiouses. Los aplausos que sus diseños arrancaron al público indicaron que no había prenda que pasara desapercibida. Asimismo, un total de diecinueve comercios del centro de Bilbao presentaron sus propuestas y promocionaron la ubicación de sus tiendas. Barbour, Bazzari, Big Ben, Bilbao Basket Zona, Cardenal, Claudia Moran, Dock, Eme.B by María Barrillero, Galería 8360, García Bilbao, Sweet Glory, Jack and Jones, Lacerf, Level 11, Lulí Martinés, New Lemon, Pascual, Suitman y Tienda Oficial Athletic Clubfueron los comercios que participaron.

En la pasarela, hombres y mujeres de diversas edades, profesionales y gente no habituada a desfilar como el joven deportista Mikel García o el presidente de Unicef, Isidro Elezgarai, mostraron la calidad de la moda bilbaina. Con maquillaje y peluquería realizados por comercios de la villa desfilaron con prendas y accesorios coloridos, dejando patente que el rosa será uno de los colores más usados esta temporada otoño-invierno.

premio a javier barroeta

Además de las más de treinta propuestas que desfilaron, sobre la pasarela se entregó también el Premio Villa de Bilbao de la moda a Javier Barroeta, un maestro de la costura y gran referente en el sector, no solo por sus creaciones, sino por su exitoso trabajo de formador de nuevos diseñadores en su atelier.

Con sus doce años de historia, Pasarela Bilbao volvió a sorprender. Calidad y diseño desfilaron y mostraron que la moda de la villa no deja indiferente a nadie. Peluquería, maquillaje, prendas, complementos y modelos deslumbrantes hicieron del evento de referencia uno para el recuerdo. Javier Barroeta recibió el Premio Villa de Bilbao de la Moda por ser referente en el sector por sus creaciones y su trabajo como formador.