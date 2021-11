FSB 2021, un coche para el recuerdo

Tras unos días de cielo gris y lluvias intensas, salió el sol y salió también el monoplaza Formula Student Bizkaia (FSB 2021) a las calles de Bilbao. El vehículo eléctrico de la pasada temporada, realizado por estudiantes de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, rodó por última vez por las calles, coincidiendo con la celebración de la Zientzia Astea, actividad organizada por la UPV/EHU.

De esta manera, a las 13.10 horas arrancó desde la Estación de tranvía de San Mamés para realizar un recorrido que pasó por puntos emblemáticos de Bilbao como Sabino Arana o Gran Vía y concluyó delante del Palacio foral.

Ese fue el trayecto final de un monoplaza que ha tenido un largo recorrido y grandes resultados en los últimos tiempos. Pero, ¿qué es realmente el proyecto Formula Student y en qué consiste?

"El reto de este proyecto es fomentar el talento y empleabilidad de los estudiantes de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, intentando involucrarles en tecnologías que son las que darán trabajo en los próximos 5-10 años", explicó Javier Corral, Faculty Advisor de FS Bizkaia y profesor en la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Así las cosas, 60 estudiantes y tres profesores forman parte del equipo con un objetivo: diseñar y construir un monoplaza tipo 'Formula' para competir contra otras universidades del mundo en competiciones internacionales. En total, 816 universidades y más de 5.000 estudiantes están involucrados en esta dinámica a nivel mundial, según datos facilitados por Formula Student Bizkaia.

Como de costumbre, formaron parte de competiciones importantes en circuitos emblemáticos como el de Montmeló (Catalunya), en el que consiguieron el primer puesto en el apartado de costes y el quinto en diseño. Y no, no consiguieron el primer puesto en la carrera, ya que eso no existe en el mundo de Formula Student. "No es una competición de coches, es una competición de ingeniería. Además de la performance del coche, también se valoran todas las decisiones que hay que tomar a lo largo sobre el diseño, fabricación o previsión de negocio en torno al monoplaza", concretó Miguel Vázquez, Team Leader de FS Bizkaia. También participaron en el circuito de Silverstone (Reino Unido), pero debido a las restricciones en vigor por la pandemia, solo pudieron hacerlo de manera virtual.

Los resultados estuvieron a la altura de los de Montmeló, entrando en el Top 10 en varias categorías.



ENTRE RESTRICCIONES

Muchos sectores y personas fueron limitadas a consecuencia de la pandemia, y el equipo de trabajo de Formula Student Bizkaia no fue una excepción en este sentido. "En el taller había restricción de aforo y teníamos que ir por turnos, así que la organización y el orden han sido claves. Además, debido a la pandemia, hubo escasez de productos y algunos llegaron más tarde", contó Unai López, del grupo de colaboración de FS Bizkaia.

El camino para crear el FSB 2021 no fue fácil, ni mucho menos, y para ello todo el equipo de trabajo tuvo que adaptarse a las circunstancias del momento: "Afortunadamente, teníamos bastantes herramientas en la nube, que nos han permitido coordinarnos sin la necesidad de la presencialidad. No obstante, esto es una actividad práctica, y si no puedes estar en un taller y hacer trabajo en equipo, es difícil tratar los retos", comentó Javier Corral.

A pesar de todos los baches, se han conseguido mejoras en diversas áreas: el vehículo cuenta con mejor agarre en las curvas, se ha mejorado la facilidad de conducción y se ha incorporada un sistema de recuperación de energía en frenada, entre otras cosas. "Hemos mantenido casi todas las tecnologías, y hemos mejorado algunas que ya teníamos para que el coche sea más puntero y compita mejor. Eso sí, con el tema de la pandemia, hemos optado por una apuesta conservadora", especificó Corral.



PARA 2022

Todo el equipo está ahora mismo centrado en la fabricación del FSB 2022, y este sí que traerá muchos cambios respecto al último. El más destacado de ello será pasar a los cuatro motores, ya que el vehículo pasará a contar con 4 motores, dando el salto a la tracción total (las últimas versiones solo contaban con tracción trasera, al solo tener 2 motores en la parte de atrás).

De manera paralela, se está desarrollando un proyecto de conducción autónoma, para que el monoplaza funcione automáticamente mediante un sistema de detección de conos. "Vamos con calma, pero es un proyecto que esperamos que salga pronto adelante, porque es también por lo que apuesta la competición de Formula Student", explicó Miguel Vázquez, Team Leader de FSB.

La competición cada vez es más exigente, y los buenos resultados cosechados los últimos años hacen que las miras de este proyecto sean cada vez más altas. "Llevamos ya unos años compitiendo y somos bastante autoexigentes. Y si queremos escalar todavía más en la clasificación, necesitamos dar ese salto tecnológico", aseguró Javier Corral.

El trabajo para realizar el nuevo monoplaza no tiene muchas pausas, y aunque todavía no se haya desvelado, el diseño ya es definitivo. Ahora mismo, todo el equipo está centrado en el proceso de fabricación, y todos tienen una meta en común: mejorar y evolucionar cada día.