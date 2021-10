El Gobierno español regularizará al senegalés que salvó a un hombre en la ría

El Gobierno del Estado se ha puesto en contacto con Mouhamed Diouf, el joven senegalés que salvó a un hombre de morir ahogado en la ría de Bilbao el pasado mes de junio, y que hace un año salvó la vida a otra joven, para comunicarle que se ha abierto un expediente para regularizar su situación legal en España. Mouhamed Diouf ha dicho a DEIA que "me vendría muy bien regularizar mi situación porque no es fácil vivir sin papeles".

La asociación Wolof de ayuda a los inmigrantes africanos en Bilbao impulsó una campaña en Internet para reclamar la regularización administrativa y legal de la situación de Diouf en España. La iniciativa recibió el apoyo de 48.000 firmas, que fueron entregadas recientemente a la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia. Según confirma Diouf, fue el subdelegado del Gobierno el que se puso en contacto con él y le dijo que intentarían arreglar sus papeles.

"Después de meses sin obtener ninguna respuesta, el gabinete de Pedro Sánchez se ha puesto en contacto con el ciudadano Mouhamed Diouf para informarle de que existe un expediente con su solicitud" sobre el que confían "que haya una pronta solución", según dieron a conocer desde la asociación.

En una carta enviada vía correo electrónico y dirigida a las organizaciones que han apoyado a Diouf, el gabinete de la Presidencia del Gobierno ha dado acuse de recibo de la solicitud y comunicado que dicha solicitud se está tramitando.

"De acuerdo con la información recabada por el Ministerio competente, sabemos que existe un expediente de solicitud en este sentido y confiamos en que haya una pronta solución a su petición", concluye el escrito difundido este martes por Wolof.

Tanto las asociaciones impulsoras de la petición como el propio afectado "han recibido con ilusión estas nuevas noticias, ya que para Diouf vivir sin papeles significa un obstáculo para cubrir sus necesidades básicas, trabajar o moverse libremente".



DOS VECES

Diouf lleva en Bilbao más de seis años y "aunque me gustaría poder visitar a mi familia regresaría aquí". Según dijo ayer "tengo amigos y amigas y la gente me apoya y me ayuda. Como en todos los sitios hay que gente buena y otros que no".

Diouf, al que algunos le dicen cariñosamente que es un súper héroe y otros le aconsejan que no se tire más veces a la ría, según relata, se siente una persona normal. "Volvería a hacerlo sin pensármelo ahora mismo".

La asociación Wolof destacó que "nadie tendría que pasar por algo así para mejorar su vida pero creemos que es lo mínimo que se puede hacer por él después de la enorme humanidad, empatía y generosidad que ha mostrado con sus actos".

Este colectivo espera recibir "una respuesta definitiva pronto para Diouf" y que esto "sirva para mostrar la cantidad de cosas positivas que aportan las personas migrantes en el Estado y la necesidad de respetar sus derechos por encima de todo".

Mohamed Diouf alcanzó notoriedad pública en junio de 2021 cuando salvó la vida a un hombre de 72 años que cayó desvanecido a la ría de Bilbao, al arrojarse al agua y sacarlo de la misma evitando que se ahogara.

Diouf nunca ha sabido nada del hombre, no obstante la joven a la que también rescató de la ría el 24 de septiembre de 2019 si lo buscó y "pudimos tomar un café y me agradeció que me hubiera tirado a la ría para salvarle".

Sin embargo, este joven senegalés que entrena en un equipo de baloncesto de Astrabudua confiesa que pasados unos meses ya se ha olvidado su historia y su vida sigue igual, así que ha recibido con ilusión la notica transmitida desde la asociación Wolof. Ahora espera que no pase mucho tiempo para conseguir su permiso.