Oleada de robos de materiales de metal en portales de Bilbao

Robar manillas, pomos, barandillas y todo tipo de material de metal en los portales vuelve a ser la práctica elegida por los profesionales de lo ajeno. En las últimas semanas han crecido el número de denuncias en Bilbao ante el incremento significativo de los robos en portales de la villa.

Concretamente, en agosto la Policía municipal de Bilbao ya detuvo a varias personas relacionadas con la sustracción de material en diferentes barrios de la capital vizcaina. "Las denuncias han crecido. Ahora tocan las manillas de los portales. El metal se vende al alza. Hace un tiempo lo que estuvo de moda fueron las alcantarillas que iban desapareciendo por diferentes zonas", aclaran a DEIA fuentes policiales.

Los cacos consiguen sortear la vigilancia y se hacen con el botín sin ser vistos por los propios vecinos que se encuentran, de la noche a la mañana, sin poder abrir las puertas de sus portales porque las manillas han desaparecido. Fue esto lo que les ocurrió la mañana del ayer a los vecinos y vecinas de un portal ubica do en las inmediaciones de la plaza Indautxu. De madrugada, los ladrones lograron acceder al portal –provisto de videovigilancia y de doble puerta– y con una rotaflex en mano arrancaron la mayoría del material de metal de una barandilla y se llevaron, además, la manilla de la puerta. Todo esto y para sorpresa de los propios vecinos del inmueble, sin ser ni oídos, ni vistos por nadie. "Nadie ha escuchado el ruido de la rotaflex cortando las barandillas, ni tampoco hemos visto nada", explicaba a DEIA uno de los vecinos.

Al parecer podría tratarse de un grupo organizado que se dedica a esta práctica delictiva y que se van moviendo por diferentes localidades de Bizkaia. Su forma de trabajar se caracteriza, principalmente, por la rapidez a la hora de actuar. "Está claro que son unos profesionales porque en nuestro portal la puerta tiene un cierre automático y para acceder a ella lo tienes que hacer aprovechando que alguien ha entrado o ha salido", cuentan los afectados que han interpuesto ya una denuncia de lo sucedido. A Javier, otro vecino afectado, le preocupa y, a la vez, le sorprende que exista una oleada de robos y que no se haya informado de ello: "Es increíble que este pasando esto en Bilbao y creo que es importante que informen para poder tomar las medidas de seguridad oportunas".

Y es que, ninguno de los vecinos que residen en este céntrico inmueble de la capital vizcaina vio ni siquiera escuchó nada. Incluso hubo quien tampoco se había dado cuenta de que la manilla de la puerta interior del portal había desaparecido. "Es la primera noticia que tengo. Me ha parecido raro ver que faltaba la barandilla, pero pensaba que lo estaban reparando", dijo otra de las vecinas sorprendidas con lo sucedido.

La Policía Municipal acumula numerosas denuncias por el robo de metal en portales y en la mayoría de los casos ha sido por la sustracción de manillas y barandillas. Jorge y sus vecinos de Basurto decidieron retirar la alfombra del portal porque los ladrones se llevaban los anclajes de metal con las que la ajustaban al suelo. "No hacíamos carrera. Los anclajes desaparecían. El seguro nos cubría, pero no podíamos seguir así", explica. En el vecindario donde reside Begoña, en la calle Pérez Galdós, es la segunda vez que los ladrones se han llevado la manilla de metal de la puerta interior. "Estábamos aburridos con la situación y al final hemos decidido colocar otra de otro material que no sea suculento para los ladrones", concluye.

