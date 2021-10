La hostelería de Bilbao recordará a sus clientes la necesidad de no dar pasos atrás

Los establecimientos hosteleros y el Ayuntamiento de Bilbao pondrán en marcha este viernes una campaña que recordará a los clientes la necesidad de un consumo responsable. Pese al levantamiento de la emergencia sanitaria, sus responsables han incidido hoy en su vigencia plena para "no dar pasos atrás" en el control de la pandemia del coronavirus.

Xabier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, y Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, han presentado este miércoles la campaña Bilbao Cuídate, la primera que ponen en marcha de forma conjunta. "Estamos en un momento de mayor optimismo y más ilusión, pero debemos mantener la responsabilidad y el consumo responsable", ha destacado Ochandiano, quien ha agradecido a la Asociación de Hostelería, en nombre de todo el sector, el "esfuerzo" que ha hecho en el último año y medio de pandemia.

"Mañana es un día de ilusión y de recuperación de determinados espacios y hábitos, pero hay que seguir insistiendo en ese mensaje de responsabilidad, de rigor y de cumplimiento de la norma. Las cosas están notablemente mejor pero esto no ha acabado del todo y tenemos que seguir, como dice el lema de la campaña, cuidándonos", ha incidido el concejal.

El representante de los hosteleros, por su parte, ha coincidido en que mañana jueves se abre "una nueva etapa ilusionante para todos" tras año y medio especialmente duro para el sector. "Han sido meses muy complicados, con situaciones muy difíciles de superar y auténticos dramas personales y familiares, que todavía se están acarreando. Las empresas del sector llevan una mochila muy importante a sus espaldas que tienen que acarrear; serán meses duros y algunos, por desgracia, quizá no puedan superarlos", ha advertido Sánchez.



Pese a que la campaña fue idea hace algunos meses, ambos representantes han defendido su vigencia hoy en día. "El mensaje que tenemos que trasladar no es el de que ya ha pasado todo y se puede hacer lo que se quiera. Estamos en un momento muy bueno, en el que se vuelve a una actividad casi normalizada pero hay determinadas pautas y normas que hay que cumplir, fundamentalmente el uso de la mascarilla. Hay que hacer las cosas bien para no volver atrás, para no dar pasos que serían muy complicados de asumir por parte de los pequeños empresarios", ha subrayado el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia.

La campaña se difundirá, en establecimientos tanto asociados como no asociados, a través de diferentes canales, como 20.000 dípticos que se colocarán en barras y mesas de locales, 150.000 servilleteros de un solo uso, y spots de vídeo y cuñas en medios de comunicación y redes sociales.

La iniciativa ha sido desarrollada por la empresa LEGIT, formada por los jóvenes emprendedores locales Pablo Sánchez, Gabriel Ramos, Iván González y Héctor Andrés.