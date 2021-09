La vigilancia de los parques de Bilbao se abordará en el Pacto de Seguridad

La seguridad en los parques de Bilbao se abordará, como el resto de cuestiones relacionadas con la seguridad de la villa, dentro del marco que firmaron todos los grupos municipales.

El equipo de Gobierno y los grupos de la oposición ha rechazado tanto los datos de delincuencia ofrecidos por los populares como la propuesta de crear planes específicos para Doña Casilda, Parque Europa y el Parque Etxebarria. En cambio, con la participación de las asociaciones junto a responsables policiales se abordarán programas específicos tal como recoge la medida 34 del foro.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha ofrecido convocar el Pacto por la Seguridad "cuando sea necesario" frente a la demanda del PP de "medidas intermedias y provisionales para dar una respuesta más efectiva, compatible con el desarrollo del pacto" suscrito por todos los grupos municipales.

Precisamente un día después de que el alcalde anunciará su intención de adoptar medidas restrictivas para combatir el botellón en Doña Casilda, los parques vuelven al pleno aunque en este caso por un tema de seguridad y no de incivismo y mal disfrute del ocio.

El PP ha solicitado la implantación de un plan de seguridad para los parques de Bilbao, entre ellos, el de Doña Casilda, Parque Europa y Etxebarria, y con especial incidencia en el horario nocturno.

El equipo de gobierno, apoyado por EH Bildu y Elkarrekin Bilbao, han aprobado continuar trabajando, en los Talleres de Seguridad, en el desarrollo de la medida 34 del Pacto por la Seguridad de Bilbao (programas específicos en parques, zonas de ocio, plazas y puntos conflictivos), apostando por la participación de las asociaciones junto a responsables municipales para cumplimentar dicha medida.

La portavoz del PP, Raquel González, ha asegurado que "todos los barrios de la Villa sufren inseguridad, un calvario que sufren los bilbaínos pero que como no son gravísismos delitos no se recogen en encuestas oficiales o no se denuncian". En el caso concreto de los parques, ha afirmado que el problema de la inseguridad es "recurrente" y "atañe a todos los parques de la ciudad".

Por ello, ha pedido la puesta en marcha de actuaciones y medidas que "devuelvan la seguridad a todos esos parques de la ciudad" para que los bilbainos "recuperen su vida, sus costumbres y sus barrios". En ese sentido, ha demandado un "esfuerzo" al equipo de Gobierno para "salirse del comodín del Pacto de Seguridad", un pacto "importante y muy necesario", pero que "no es la panacea, y a la vista está que aún hay muchas cosas que resolver en materia de seguridad y que no todas han de ser objeto del Pacto".

La portavoz de EH Bildu, Jone Goirizelaia, ha defendido el Pacto por la Seguridad de Bilbao para "dar la solución más adecuada a los problemas" y, en concreto, los Talleres de Seguridad cuyo objetivo es analizar con los vecinos los problemas concretos de cada zona, hacer un seguimiento y debatir sobre posibles soluciones".

Por ello, ha mostrado su apoyo a la apuesta del equipo de gobierno de trabajar en estos talleres "los programas específicos en parques, zonas de ocio y puntos conflictivos, con el objetivo de mejorar la prevención de la percepción de seguridad ciudadana". "No se trata de tener más comisarías y cámaras de seguridad", sino de "resolver los problemas de otra manera, a través de una policía de proximidad, que trabaje conjuntamente con la ciudadanía, y que tenga como base la persuasión, la ayuda y el diálogo".

Desde Elkarrekin Bilbao, la edil Carmen Muñoz ha acusado al PP de seguir con su "raca raca de más cámaras, más policía, botones de pánico, es decir, más planes de seguridad 'ad hoc' según el barrio que toque y esta vez han pasado a los parques". Muñoz ha acusado a los populares de "manipular" los datos sobre la inseguridad.

El portavoz del PSE, Alfonso Gil, ha precisado que cuando su grupo firmó el Pacto por la Seguridad lo hicieron conscientes de que "ante problemas complejos no podíamos establecer soluciones sencillas" y ha advertido del riesgo de "banalizar" una política tan importante como la de seguridad.

Asimismo, ha remarcado que "las políticas de prevención están muy presentes" en el Pacto por la Seguridad.

14 TALLERES y 108 DISPOSITIVOS



La concejala de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, ha enmarcado la iniciativa del PP "dentro de su discurso de generar preocupación, miedo a la ciudadanía y de pretender decir que Bilbao no es segura, a pesar de que los datos digan lo contrario".

"Los parques nos preocupan y ocupan a todos los grupos de este Ayuntamiento y, por eso, la medida 34 del Pacto por la Seguridad contempla expresamente programas específicos en parques, zonas de ocio, plazas y puntos conflictivos", ha precisado, para destacar que la Policía Municipal está trabajando también en este ámbito.

Tras reiterar a la portavoz popular que los datos de delincuencia "no avalan su discurso catastrofista", ha asegurado que Bilbao "es segura, una de las ciudades más seguras del estado, sino la más".

En ese sentido, ha subrayado que "no consta en los archivos policiales ninguna agresión sexual ni en el año 2020 ni en lo que llevamos de 2021 en los parques de Bilbao", porque "hablar de numerosas agresiones sexuales es crear alarma injustificada a la ciudadanía", ha advertido, para trasladar que hay dispositivos de seguridad en parques y zonas de ocio, así como "108 vigilancias abiertas, bien de oficio, o bien por quejas ciudadanas o trabajo de los participantes en los Talleres de Seguridad".

NO SE QUEDE SOLA



Para cerrar el debate, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado que el Pacto por la Seguridad, que fue "un gran trabajo" de todos los grupos políticos que hay que "poner en valor", es "un simple instrumento para mejorar entre todos la seguridad" y, en ese sentido, ha emplazado a seguir trabajando la seguridad "todos juntos".

Por ello, le ha pedido a la portavoz popular que "no se quede sola", porque lo que a ella le preocupa "nos preocupa a cada uno de los grupos del pleno".