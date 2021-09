Vecinos y comerciantes claman en la calle por revitalizar Somera

Algunos comercios de la calle Somera de Bilbao tienen pegado en sus escaparates un cartel en el que reivindican la revitalización del barrio. Movilización por un barrio digno, Somera berpiztu. Hoy viernes a las seis de la tarde vecinos, comerciantes y hosteleros partirán en una marcha desde el portal de Zamudio y terminarán en Somera para visibilizar sus peticiones.

El confinamiento no ha hecho bien a ningún barrio de Bilbao. Si además arrastraban algún que otro problema, la situación se ha complicado más. Pero, "Somera no es el Bronx. Hay que dar a los problemas su relevancia y buscar soluciones para oxigenarlo". Eduardo Antuñaño, comerciante de un local que lleva más de 60 años en Somera, tercera generación al frente del negocio, calcula bien su protesta porque nada más lejos de su intención que desprestigiar la imagen de la calle. "Eso no nos viene bien a ninguno. Queremos que la gente venga, no espantarla". Por eso, sin sacar la protesta fuera de contexto, sí hace un llamamiento para que desde el Ayuntamiento "se nos eche una mano. Queremos hacer iniciativas culturales, recuperar ambientes, ver a la gente de siempre".

Las lonjas pintadas con grafitis no ayudan, ni tampoco los comercios cerrados. "Hay que oxigenar Somera, revitalizarlo entre todos". En este sentido se queja de que "muchas veces no se conceden permisos para programar actos culturales que nos ayudarían bastante". Porque "ya que sufrimos las desventajas de ser peatonales para unas cosas como la carga y descarga, estaría bien beneficiarnos por lo menos del uso del espacio de la calle". El entorno de la Ribera atrae a muchos turistas y Somera quiere ser parte de ese atractivo.

Actuación integral

Desde la asociación Biotzean señalan que la actuación debe ser integral. "No es suficiente con expulsar a unas personas en concreto, tenemos que estar unidos para revitalizar la calle", señalan. En Somera hay 30 portales y como en otras calles del Casco Viejo, la crisis y la pandemia han dejado patente su presencia. "Lonjas cerradas, basuras, la sensación de suciedad llama a la suciedad", dicen desde la asociación. "Y es verdad que las patrullas de la Policía pasan, pero entonces no ocurre nada, ocurre cuando se van".

Otro hostelero explica que "el problema no es nuevo y no solo afecta a Somera. Es algo generalizado en todo el Casco Viejo". Precisamente por eso cree que "la solución está en la conexión de los distintos entes: vecindario, comercio y hostelería. Hay que trabajar en la búsqueda de alternativas, de soluciones a los problemas que a día de hoy no están teniendo solución".

La concejala de Seguridad, Amaia Arregi, conoce la situación que se vive en Somera, "no es algo nuevo. Hay bares, y es cierto que mucha gente puede aglomerarse en determinados horarios y días y eso provoca ruido", uno de los problemas de los que también se quejan los vecinos.

"También ocurre que después del confinamiento todos nos hemos hecho más sensibles al ruido. De hecho, ahora recibimos muchas más quejas que antes porque hemos vivido muchos meses en silencio". Otro factor que analiza es el del comercio, "no solo en Somera; en la propia Plaza Nueva se han cerrado prácticamente todos los comercios. Han cambiado los hábitos de consumo y eso ha afectado especialmente al Casco Viejo". Aun así, explica que están trabajando con Bilbao Ekintza con la idea de buscar alternativas para regenerar esta calle.

Arregi afirma que la Policía está actuando, "de hecho desde julio se han llevado a cabo 300 actuaciones". Pero la concejala también señala que "ha habido gente que en 10 días ha sido detenida 3 o 4 veces. Tenemos la legislación que tenemos, que es garantista y con cantidades pequeñas es muy difícil que no les suelten enseguida". Desde el Ayuntamiento aseguran que están realizando talleres de seguridad y trabajando con los vecinos, pero no "todo lleva su tiempo".

"Estamos trabajando con Bilbao Ekintza, con talleres de seguridad y con los vecinos" Amaia Arregi Concejala de Seguridad