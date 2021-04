La operación del alcalde Aburto "ha ido bien", según el cirujano

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ya ha sido operado del tumor detectado en el duodeno y se encuentra en zona de reanimación. Según han transmitido alas personas de su entorno "el cirujano está contento. Parece que todo ha ido bien".

Se preveía una operación larga dada la complejidad de la intervención pero los primeros datos apuntan a que todo ha ido bien. Ahora habrá que esperar la evolución y recuperación en las horas siguientes.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, anunció el pasado miércoles que sería operado de un tumor en el duodeno esta semana.

En un vídeo publicado en las redes sociales, Aburto confesaba que "ha sido un golpe duro pero no he dejado ni un momento mis responsabilidades como alcalde". El máximo edil explicó que hace unas semanas en una revisión rutinaria de control le detectaron el tumor, el mismo que tuve hace 13 años y se me reprodujo hace siete. Estoy bien, pero nervioso. Hay que quitarlo cuanto antes. Estoy fuerte y arropado por mi gente, la más cercana".

Aburto manifestó su convicción de que se encuentra en las mejores manos, en las de la Sanidad pública vasca y que el tumor hay que quitarlo cuanto antes.

Aunque el alcalde conocía la aparición de este turmo desde hace un mes continúo con sus labores hasta el momento de comunicarlo públicamente cuando le quedaban días para su intervención. Precisamente el pasadao 28 de marzo Aburto cumplía 60 años y recibió un libro con las dedicatorias de todos sus amigos desde el lehendakari Iñigo Urkullu, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, su actual equipo e incluso la gente a la que entrnó hace años a futbol.

Durante el tiempo que le lleve la recuperación al alcalde es la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, la que ha comenzado ya ocupar las funciones de alcadesa.