El Arenal acoge la feria de artesanía Eskutartie

"NECESITAMOS una cierta normalidad, la gente se acerca con mucha ilusión a nuestros estands. Lo hemos pasado mal durante la pandemia. Somos una empresa familiar y nos ha afectado mucho", explica Amaia Pastor. Ella pertenece a una familia de artesanos navarros que desde hace ya varias décadas se dedica a trabajar la madera y a crear productos para la cocina, bodegas, casas rurales y para la decoración de muchos rincones de nuestro hogar. Recuerda cómo en marzo de 2020, tuvieron que cerrar su taller de la noche a la mañana tras el confinamiento: "Nos quedamos con todos los productos en el almacén, sin poder darles salida. Normalmente al año solemos ir a 70 ferias, pero la vida se paró. Vendemos también on line pero no es lo mismo; a la gente le gustar tocar y sentir la madera, por eso resultan tan importantes las ferias de artesanía como esta".





Nada que ver la imagen del Paseo del Arenal con la del año pasado.

La cita bilbaina permanecerá abierta hasta el 11 de abril y busca servir de escaparate a la artesanía, un patrimonio vivo representado este año por 26 artesanos de los cuales 12 proceden de Bizkaia, pero también han acudido del resto de Euskadi y del Estado. El evento está organizado por Arbaso, la asociación para el fomento de la artesanía tradicional de Euskal Herria, y cuenta con el patrocinio principal de la Diputación de Bizkaia. También están el Ayuntamiento de Bilbao, DEIA y Onda Vasca como patrocinadores.

La actividad muestra la tradición y la modernidad que combinan disciplinas diversas, como marroquinería, talla en madera, joyería, textil, cerámica, alfarería y cosmética natural, entre otras. La feria se celebra entre todas las medidas necesarias para la contención del coronavirus, gracias a un protocolo de seguridad que permite el tránsito de visitantes sin provocar concentraciones de público y que conlleva la limpieza y desinfección constante de puestos y artículos.

protagonistas



Innovación, vanguardia y arte enriquecen una tradición de siglos en el sector de la artesanía, que está siendo uno de los sectores que peor lo está pasando durante esta pandemia. La comercialización en internet no encaja en muchas empresas, por eso es tan importante que se celebren ferias como Eskutartie.

Hace un tiempo los dibujos y pinturas de Maite Marco Muro decidieron escaparse del lienzo, atravesar la puerta de la galería de arte y salir a la calle. Son pequeñas obras de arte que se pueden llevar puestas. Su marca Lamai está ya presente en algunas tiendas, pero es en estas ferias donde se acercan más al público. "Yo no he parado durante esta pandemia, he seguido creando, pero es verdad que al estar muchos comercios cerrados lo he notado muchísimo", explica la diseñadora de joyas.

Marta Llano y su hermana Sandra han sabido reinventarse y ahora venden on line la mayoría de sus complementos hechos a mano con telas traídas de todo el mundo a través de su marca KB Sister. "Muchas de las ventas se hacen a través de Instagram. Además , tenemos clientes de todo el mundo. El otro día desde Tailandia una persona nos pidió una de nuestras mochilas porque se la había visto puesta a la actriz Itziar Ituño. Pero es cierto que no es lo mismo ver las prendas en las ferias. Es otra cosa", explica esta bilbaina, habitual de esta cita en El Arenal. "El año pasado no pudimos estar, pero hemos vuelto con mucho optimismo", finaliza.

La doctora Verónica García hace también arte creando su propia cosmética. Tiene su tienda en Bilbao, Terai, pero acude siempre que puede a la cita en el paseo de El Arenal. "Terai nació de mi preocupación por la salud, de mi gusto por la belleza y de mi admiración por la naturaleza y por la ciencia. Muchas personas que acuden a mi tienda me conocen precisamente en estas ferias", explica.

eskutartie

El Arenal

26 artesanos. La feria bilbaina vuelve con ganas de reunir a público y artesanos en el mismo enclave. En total, son 26 los artesanos los que se dan cita en Eskutartie, que permanecerá abierta hasta el 11 de abril, en horario de mañana de 11 a 14.30 y de tarde, de 17 a 21 horas.

medidas de seguridad



El evento, organizado por Arbaso, se realiza al aire libre y cuenta con todas las medidas de seguridad: distancia, hidrogel, control de aforos...

